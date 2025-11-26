染流感別只吃成藥！醫警告「雙病毒株共存」：成人有1情況恐住院
72歲葉大哥長期罹患高血壓與肺阻塞等慢性疾病，近期出遊時，同行家人陸續出現類似感冒症狀，他自己也開始發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛和倦怠症狀，但僅自行服用成藥、未及時就醫，返家後病情卻急速惡化，甚至因呼吸衰竭被緊急送醫插管，經檢驗確診為A型流感。醫師提醒，今年流行的病毒株以H3N2為主，更容易出現發高燒症狀，提醒高風險民眾盡速接種流感疫苗。
流感H3N2、H1N1雙病毒共存
台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達表示，流感幾乎年年來襲，但往往要等到重症或死亡案例出現在新聞中，多數人才會真正意識到它的威脅。今年流感病毒株以傳染力強、變異快的A型H3N2為主，加上病毒株H1N1仍與之共存，在家庭、校園都容易造成群聚。
「民眾一旦出現類似感冒症狀，若錯過前48小時治療黃金時間，中壯年、慢性病患都可能迅速惡化，出現肺炎或呼吸衰竭等併發症。」周昆達說明，年末出遊或聚會較多，高風險族群如高齡、慢性病患及免疫功能不全者，應留意有無上呼吸道症狀，一旦出現發燒或明顯不適，務必即刻就醫。
成人有慢性病者當心流感3部曲
亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆表示，台灣進入超高齡化社會，老年族群及慢性病人口持續增加，若感染流感有如「助燃劑」般更易引發重症，甚至影響家庭照護負荷，導致一人感染全家難逃，提醒家中若有長輩或慢性病患，需謹慎留意病情是否突然惡化。
亞東醫院副院長彭渝森表示，流感的典型病程可概括為「流感3部曲」：上呼吸道感染－免疫反應啟動－嚴重併發症。臨床上常見中壯年與慢性病患者在感染後短短數日內，就迅速惡化為重度肺炎甚至呼吸衰竭的案例。
「民眾如有咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀，建議先戴口罩到基層診所就醫，避免病情惡化。」亞東醫院內科部副主任暨胸腔內科王秉槐表示，目前流感治療方式多元，包括口服、吸入、針劑及單次療程等。
王秉槐說明，重症病人可用針劑迅速阻斷病毒、加速恢復，忙碌上班族也可透過單次口服2顆藥遏制病毒複製，但皆應掌握出現症狀後48小時黃金治療期，及早使用抗病毒藥物，可降低重症與併發症風險，並減少家庭內交叉感染機率。
彭渝森提醒，成人慢性病患者為流感住院的主要族群，只要與感染者密切接觸，就可能受到病毒波及。公費流感疫苗在2025年11月1日起已進入第2階段施打，開放50歲以上民眾公費接種，並強調接種流感疫苗不僅是保護自己，更是守護家人、長輩與社會的責任。
