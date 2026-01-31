染漢他病毒病逝！醫揭「難纏症狀」致命 警告：大掃除要小心

生活中心／游舒婷報導

台灣出現今（2026）年國內首例感染漢他病毒後的死亡案例，現任台灣基進臺北黨部主任委員吳欣岱特別拍攝影片做衛教，指出漢他病毒是一種難搞的疾病，根據不同的病毒亞型，死亡率約1％至15％，她也提醒進行大掃除時，如果有看到小老鼠糞便要特別小心。

國內出現漢他病毒病例，人員清消道路。（圖／北市衛生局提供）

根據北市衛生局資訊，昨（30）日公布一起漢他病毒症候群確定病例，從發病到死亡僅僅8天，該名70多歲的男性近期沒有國外旅遊史，經調查後發現個案住家附近經常有鼠類出沒，經檢驗後驗出陽性。

吳欣岱說明，漢他病毒是一個人類和老鼠人畜共同的疾病，大部分受感染的是因為接觸到老鼠糞便或分泌物，甚至被老鼠咬都有可能感染。感染後會影響到各種器官，造成急性出血熱、急性腎衰竭、肺部症候群等，而根據不同病毒亞型，致死率約在1％至15％。

近期接近過年，不少人會進行大掃除，吳欣岱提醒，如果大掃除時看到雜物間、周圍有小小的老鼠大便，一定要小心，建議打掃時可以戴口罩、手套，因為這個老鼠糞便很有可能在你打掃時，隨著塵土飛起，如果不小心吸入，那就極有可能感染，要特別小心。

