染燙後的正確護髮技巧公開！想要捲度不塌、髮色不黃？設計師都在做這幾件事！

染燙後最常聽到的抱怨，不外乎是「捲度撐不久」、「顏色很快退」、「頭髮越洗越毛」。但問題真的只是產品不夠力嗎？其實從設計師到品牌端都點出同一件事─染燙後的護髮，不是事後補救，而是日常習慣要整組換掉！只要幾個關鍵步驟做對，捲度與髮色自然能撐得比別人久。

首先在燙髮階段就決定了後續整理的難易度！資生堂專業美髮的經典「極綻光水質感」燙髮科技，核心就在於燙與護同步進行，在塑造捲度或弧線的同時，維持髮絲所需的水分與光澤感，避免常見的乾硬、失彈問題。這也是為什麼同樣是燙捲，有些人的頭髮洗完還是柔順好整理，有些卻一下就炸開，關鍵往往從燙髮當下就已經拉開差距。

想讓精緻的燙髮設計完美定型不走山，選擇合適的技術與燙髮產品至關重要。（圖／品牌提供）

但燙得再好，回家後的清潔方式如果錯了，一樣留不住效果>_<！尤其染後、燙後的頭髮，最怕的就是熱傷害與清潔過度。juliArt覺亞就指出，水溫過高、熱工具頻繁使用，都會讓毛鱗片反覆張開，加速色素流失，也讓髮質變得乾燥空洞。所以想讓新髮色撐久，第一步不是補色，而是把洗頭水溫、吹整溫度降下來，並選擇溫和、弱酸性的洗護產品，讓頭髮回到穩定狀態。

若是頭髮長期受到「熱傷害」、「缺乏基礎護髮」，都會加速色素流失，導致染後快速褪色。（圖／品牌提供）

在日常洗護中，juliArt 的「洸影玫瑰系列」就是以染後需求為出發點，透過弱酸性胺基酸配方幫助平衡髮絲pH值，讓毛鱗片緊密貼合，減少染料在清潔時被帶走。這類每天都用得到的基礎修護，反而比偶爾一次的深層護髮，更能實際延長髮色亮澤度，也讓頭髮摸起來不再乾澀粗糙。

juliArt覺亞新推出的「洸影玫瑰系列」，弱酸性的胺基酸成分，不怕過度刺激染後敏弱頭皮，可有效降低褪色風險、延長髮色持久度，讓髮色維持亮澤、通透，成為染後修護與護色不可或缺的日常基礎。（圖／品牌提供）

而如果是冷茶色、霧感棕、亞麻或灰調髮色，染後最怕的還有「變黃」吧？SACHAJUAN提出的觀念很直接：色調管理要從洗髮開始，而不是等顏色跑掉才補救！這瓶「幻銀矯色洗髮露」不只透過細緻的藍紫色微粒矯色配方，在洗頭時溫和中和褪色後浮出的黃銅色調，更棒的是它還同時結合UV防護與海洋絲柔科技，降低日曬與環境對色澤的影響，讓髮色在日常洗護中維持乾淨的冷霧感，而不是越洗越混濁。

SACHAJUAN幻銀矯色洗髮露220ml／1,250元（圖／品牌提供）

最後一步，則是很多人會偷懶卻最關鍵的「整理與定型」！燙後捲度能不能撐一整天，跟造型品選擇有很大關係。施華蔻專業美髮的造型品，會依照不同需求提供支撐與質感，例如想要捲度立體、不易塌，可以選擇慕絲型產品強化蓬鬆度；若希望線條柔順、捲紋更漂亮，則適合搭配乳霜或霧狀質地，讓捲度有存在感卻不僵硬。好的造型品不是把頭髮「定死」，而是讓髮型在活動、拍照時依然好看。

施華蔻專業美髮黑珍珠塑型慕絲500ml／1,000元、施華蔻專業美髮OSiS+絲絨蜜捲霜150ml／880元（圖／品牌提供）





