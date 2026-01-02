染燙後護髮8秘訣！髮型師也推薦的修護策略：留住高級色、告別乾燥稻草頭，養出女團級柔順光澤

（圖／取自 yuqisong.923 IG）

染燙完的那一刻總是人生髮質的巔峰。但隨著新年假期結束，洗髮次數增加與生活習慣的影響，不少人會發現美麗的髮色開始褪色，燙過的捲度也變得乾枯毛躁。事實上，染燙後的護理比染燙過程更重要。從洗髮水溫、產品選擇到梳頭細節，只要掌握正確的養護邏輯，妳也能在家打造出沙龍級的高質感髮質，讓新年好運從「頭」開始！

染燙後護髮全攻略：先燙後染效果最持久

若想同時改變捲度與色澤，專業髮型師建議務必「先燙再染」。因為燙髮的高溫與藥水會破壞色素粒子，若先染後燙會導致嚴重褪色。兩者之間建議間隔一週，給予髮絲喘息的機會。

（圖／取自 yuqisong.923 IG）

染燙後護髮全攻略：低溫洗髮保護油脂

隨著天氣轉涼，許多人習慣用熱水洗頭，但過熱的水會帶走保護性油脂，導致髮絲乾枯。建議使用「溫熱水」洗護，能有效鎖住水分與色澤。

染燙後護髮全攻略：根據髮色選擇洗髮精

染後最怕變枯黃。一般染髮請選用「護色洗髮精」；若有漂髮則需選用「矯色洗髮精」——冷色調選藍紫色、暖色調選橘紅色，精準校正色偏。

（圖／取自 yuqisong.923 IG）

染燙後護髮全攻略：使用髮膜替代潤髮乳

受損髮質單靠潤髮乳的表面滑順是不夠的。髮膜能深入髮芯修補空洞，建議染燙後改為每日使用，才能真正達到結構性修護。使用髮膜時，先用梳子梳開纠結，再以手輕輕按摩髮絲幫助養分吸收，停留 10 分鐘效果更驚人。

染燙後護髮全攻略：髮油是柔順防線

吹髮前擦髮油能增加光澤並抗熱；早晨出門前於髮尾輕抹，還能防止惱人的冬日靜電。

（圖／取自 yuqisong.923 IG）

染燙後護髮全攻略：減少造型器頻率

染燙後的髮絲正值脆弱期，應盡量收起電捲棒與平板夾。若非用不可，請務必先使用抗熱產品打底。

染燙後護髮全攻略：毛巾按壓取代搓揉

洗頭後嚴禁拿毛巾用力搓頭髮！這會導致毛鱗片嚴重受損。應以「輕壓吸水」後盡快吹乾，避免髮絲長時間處於脆弱的濕潤狀態。

（圖／取自 yuqisong.923 IG）

染燙後護髮全攻略：木質髮梳按摩頭皮

頭髮的光澤源自健康的頭皮血液循環。建議早晚使用木質大板梳梳理全頭，透過梳齒按摩頭皮，能緩解緊繃感並幫助減少掉髮，讓新生髮絲更健康有神。

