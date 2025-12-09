染球黴菌肺部「腫塊」常白挨刀... 疾管署曝「一症狀」要小心 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

疾管署今（9）日公布發現首例本土「球黴菌症」個案，特別的是，不但因為亞洲及台灣並非流行區，且該名北部50多歲男性沒有旅遊史，禍首指向其工作地點的進口貨櫃暗藏受汙染的塵土，飄洋過海造成感染。疾管署提醒，感染球黴菌之後，肺部常有「腫塊」，容易被誤認肺結核、甚至是肺癌，白白接受侵入性治療，若持續咳嗽數周且伴隨夜間盜汗，就要有警覺性。

球黴菌症為美國西南部、墨西哥、中南美洲之山谷及沙漠地區之流行病，存在於流行地區鹼性、沙質土壤中，主要透過吸入含球黴菌孢子之塵土而感染，特別是在發生強風或沙塵暴後，但不會在人與人之間造成傳染。

在台灣，球黴菌症並非法定傳染病，過去也罕見有境外移入個案，但隨著國內科技大廠赴美國設廠之後，台大醫院門診觀察，近期境外移入個案明顯增加，迄今約報告有20多例，此例是首例本土病例。

該名北部地區、50多歲本國籍男性，是於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫，後續肺部相關檢體經培養確認為球黴菌（Coccidioides），經藥物治療後，症狀已明顯改善，疾病暴露期間無國外旅遊史，但貨櫃清潔維修人員的他，主要負責貨櫃內部的修補及清潔工作，常在貨櫃內敲敲打打，推測就是因此擾動及吸入貨櫃內的塵土而感染球黴菌症。

疾管署署長羅一鈞表示，台中澄清醫院雖曾公布自行檢驗一例陽性，但經專家複驗後，已經排除。而疾管署在今年8月29日正式公布檢驗方法，這是公布檢驗方法之後發現的國內首例本土個案。

疾管署防疫醫師李宗翰表示，多數球黴菌感染者沒有症狀，約4成患者於潛伏期1至4周後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀，值得注意的是，跟一般肺炎不同，夜間盜汗是其較具特異性的表現，因此，提醒民眾若出現久咳不癒，又伴隨有夜間盜汗的現象，務必要提高警覺。

疾管署防疫醫師林詠青說，球黴菌症在大多數國家都不是法定傳染病，即使是流行區的美國，也僅有半數州列為法定傳染病，除了日本規定要通報，其餘包括歐盟、加拿大、澳洲、泰國等地都沒有要求通報。

林詠青強調，公布該案例，是為了提醒臨床醫師，感染球黴菌在肺部表現有可能是腫塊，如果發現相關症狀，應該一併詢問相關旅遊史或接觸史，也列入鑑別診斷的考慮，避免直覺就以為是肺結核或腫瘤，增加治療上的誤判機率。

疾管署指出，免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病患者、孕婦等高危險群，感染後可能出現肺部或其他部位的嚴重感染。不過，整體致死率仍低於1%，大多數球黴菌感染的病人不需要治療，即可自行痊癒；若為球黴菌症嚴重疾病或發生嚴重疾病的高危險群，可依醫囑開立抗黴菌藥物治療。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

