染疫場多次清消仍驗出病毒陽性 杜文珍：雜物多、環境不佳

非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍31日上午於記者會宣布，經過第二輪疫調後，全國仍維持在台中梧棲一起案例，接下來將努力把病毒鎖在該處；由於擔心案例場可能會有小動物出入導致病毒擴散，台中建設局已到場架設絲網封鎖。

對於該案例場已經過多次清消，甚至出動火焰槍，卻仍驗出2處非洲豬瘟病毒陽性反應，杜文珍強調，「清潔沒做好，消毒是沒有用的」，直言該案場清潔狀況不理想，現場仍堆置許多雜物，才會導致消毒成果不佳。

案例場清消後仍驗出豬瘟病毒 出動化學兵支援

杜文珍表示，原本國防部要派遣化學兵協助，但為了先清潔環境，因此改為先派30名砲指部官兵，與台中市動保處22名職員共同清潔，並於稍晚再加派50名國軍；台中市環保局也出動車輛，協助將該案例場清出的雜物送往焚化爐。待清潔完成後，在現場待命的35名化學兵就會進場清消。

台中市副市長鄭照新說明，除了雜物眾多外，最困難的是原來以為是地板的地方，實際上卻是豬隻糞便與底泥等長年的污水沉積物，必須出動龐大人力進行刮除作業。

此外台中市長盧秀燕表示，將推出「3大支持防疫戰士行動」，內容包含疫情期間免收廚餘處理費；依照進場廚餘噸數，給予廚餘車司機每車次250元至1500元的補助費用；加碼補貼台中市公有、民有市場肉販每攤1.5萬元。

最快11/3起開放申請 政院非洲豬瘟補助方案一次看

對於台中市有廚餘掩埋場滲水，以及民進黨台中市議員江肇國指控台中市府使用不合格覆土等情況，鄭照新回應，廚餘掩埋處下方都有鋪設防水布，但因為掩埋場範圍較大，才會在下雨後導致低窪地區積水。鄭照新也強調，由於廚餘含水量較高，經過沉澱後，即使有掩埋，也會出現水滲透到表層的情況，呼籲民眾丟棄廚餘前把水瀝乾。

而覆土部分，鄭照新指出，通常會使用細膩的沙土作為覆土以阻絕氣味，昨（30）日經中央建議加強後，建設局雖表示可協助提供土方，但環保局已因其土方粒徑較大而拒絕，「絕對沒有讓這些土方進到掩埋場。」

