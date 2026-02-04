染疫萬元慰問金逾17萬人領嘸？謝國樑遭轟「欠錢市長」

記者林俊華、溫佩穎／基隆報導

基隆市長謝國樑，2026縣市長選舉拚連任，不過卻被民進黨基隆市黨部批評、過去染疫一萬元慰問金政見跳票，讓超過17萬的基隆市民，領不到承諾的慰問金。

民進黨基隆市黨部召開記者會，批評謝國樑不少政見都跳票。

隨著2026九合一大選進入備戰階段，基隆市長選戰戰鼓頻催，現任市長謝國樑這一頭忙選戰，另一頭民進黨基隆市黨部召開記者會批評謝國樑2022競選時，不少政見現在回顧都跳票，上任三年以來，政策一變再變，尤其2022年曾祭出染疫一萬元慰問金政見，但上任後不到半年，隨即宣布政見跳票，只有發給3千多名中低收入戶，被質疑根本是欠錢市長。

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏：「扣下來，我們可以發現有17多萬的基隆市民沒有拿到染疫慰問金，也就是說，基隆市長謝國樑欠我們基隆市民高達17億。」

謝國樑被質疑政見跳票。

對於政見跳票爭議，市長謝國樑回應，尊重各方意見，持續專注市政，2026選情如火如荼，謝國樑參選拚連任同時，過往政績市民也都看在眼裡，一一檢視。

