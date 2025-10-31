染疫豬場二度清消仍有病毒！台中急做第3次疫調 農業部揭最新進度

染疫的養豬場基過兩次清消後，仍仍驗出有2處病毒核酸陽性。 圖：台中市政府／提供

[Newtalk新聞] 台中爆發非洲豬瘟後，行政院責成各部會成立中央疫調團，協助釐清案例場進出人員、車輛等紀錄，其中染疫的養豬場基過兩次清消後，仍仍驗出有2處病毒核酸陽性，因此中央決定派出國軍化學兵協助清消，台中市農業局也開始進行第3次疫調，對此，農業部次長杜文珍今(31)日表示，目前尚在整理報告，等專家分析完畢，會再對外說明。

台中爆發非洲豬瘟的養豬場，在經過2次清消仍驗出有2處病毒核酸陽性，加上豬隻死亡送化製的三聯單遭到塗改，導致甲聯與丙聯斃死豬數量有落差，加上豬農說詞反覆，疫調過程疑不完整，因此行政院長卓榮泰昨天表示，行政院已責成各部會成立中央疫調團，協助釐清案例場紀錄。

中央決定派出國軍化學兵協助清消，昨日晚間國防部人力到場支援，由30名陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部派出人力進駐，於昨晚10時30分完成整備與行前說明後，立即投入清潔作業，持續至凌晨，但現場的髒亂程度超出預期，今日上午國防部再加派50名國軍人力支援，加上台中市動保處22人，共同進行第二階段清理作業。

對此，台中農業局副局長蔡勇勝昨天在非洲豬瘟前進應變所記者會指出，已經對豬場老農的兒子進行2次疫調訪談，但都沒有沒有完整陳述，因此有在派員進行第3次疫調，針對相關疑點，包括廚餘蒸煮、仔豬購買、大豬拍賣流向等，都一次交代清楚。至於老農訪談疫調，老農則單純陳述兒子協助養豬。

因此很多專心第3次疫調的最新進展，對此，杜文珍表示，就病毒核酸的部分，目前正陸續將調查狀況釐清，還在整理報告中，等專家分析完，再來整體對外說明，她也向外界喊話，生案例大家都不樂見，但大家齊心共同將病例鎖定在台中，是中央前進應變所的唯一目標。

