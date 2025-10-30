染疫豬場二度清消仍驗出2處陽性 國軍化學兵出動支援

農業部長陳駿季30日下午召開非洲豬瘟中央災害應變中心第42次會議時表示，台中梧棲染疫案場在經過二度清消後，仍分別在牆面及飲水區採檢出2處病毒核酸陽性，且與前次驗出陽性的地點不同。

陳駿季指出，這代表清消作業流程上可能仍有沒留意到的環節，已決定由國軍派遣化學兵支援，協助完成案場及車輛清消，防止殘存的病毒有擴散到其他地方風險。

而在農業部啟動的第二輪防疫強化措施中，針對全台高風險豬場571場、一般豬場4871場共5442場，已完成查訪4519場，同時對案場、化製場、化製車進行強化清消，擴大追查的養豬場、屠宰場均未發現異狀。

至於廚餘的查核與圍阻方面，環境部表示，對全國廚餘去化處理場所加強查核403場次皆符合規定；針對民眾關注的廚餘掩埋場疑慮，環境部已要求掩埋場須符合標準作業規範，包含覆土加厚達到30公分，以及圍籬要能插入土裡阻隔野豬入侵等。

對於政院今日拍板的產業補助支持方案，陳駿季則表示，會盡可能讓業者能於下週一（11月3日）起開始申請，包含對受影響的養豬場進行飼料差額及廚餘清運油資補助，其餘補助對象包含肉品市場業者、屠宰場業者等；除此之外，也會提供受影響業者貸款利率補助方案。

政院非洲豬瘟補助方案內容一次看

