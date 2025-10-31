染疫養豬場二度清消仍呈陽性反應！中市府展開第3次疫調 農業部揭最新進度

農業部次長杜文珍表示，非洲豬瘟案例場經消毒後，二度採檢仍呈陽性。（資料照片／台中市政府提供）

台中爆發全台非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟前進應變所今天（31日）上午舉行記者會向外界說明疫情最新情形。農業部次長杜文珍表示，案例場經2次消毒後，仍驗出2處呈非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，採樣人員發現案場清潔狀況不佳，國軍今天也出動35名化學兵進場清消。台中市農業局隨即開始展開第3次疫調，杜文珍說，目前還在整理報告，等專家分析完畢，會再對外說明。

農業部次長杜文珍今天上午在非洲豬瘟前進應變所記者會表示，經過第二輪精準疫調，結果顯示疫情仍鎖定在台中市內，並未擴散至其他縣市。由於案例場二度採檢仍呈陽性，中央決定啟動國防部化學兵支援，協助完成場區最終清消。

廣告 廣告

杜文珍指出，採樣人員發現案場清潔不理想，現場堆置雜物、污泥厚重，「清潔沒做好，消毒不會有用」。昨晚由陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部出動30名官兵，搭配市動保處20名人員，先行移除雜物、清運廢棄物，由台中市環保局載送至焚化爐。今天35名化學兵正式進場展開清消，完成後將由專家複驗，確認環境安全。

此外，針對中市府農業局已進行第3次疫調，杜文珍表示，就病毒核酸的部分，目前正陸續將調查狀況釐清，還在整理報告中，等專家分析完，再來整體對外說明。她強調發生案例大家都不樂見，但大家齊心共同將病例鎖定在台中，是中央前進應變所的唯一目標。



回到原文

更多鏡報報導

非洲豬瘟衝擊產業！盧秀燕宣布推出3大支持方案 加碼補助豬肉攤1萬5千元

化製單疑遭塗改！梧棲豬場非洲豬瘟案涉偽造文書 中檢主任檢察官親自督辦

非洲豬瘟豬隻禁運禁宰補助方案來了！肉攤停業領3萬、肉品市場最高20萬