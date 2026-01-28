染禽流感牧場標榜動福蛋 透過網路賣全台

台中豐原豐康牧場被民眾檢舉有大量死雞，進而追出有禽流感疫情。該牧場因採人道友善方式飼養蛋雞，獲台中市首家動物福利標章認證，但台灣動物社會研究會昨聲明，該牧場因未通過動福標準稽核、且違反標章規範，已經除名，不是「動物福利標章」暨「友善雞蛋聯盟」成員牧場。

豐原豐康牧場爆發蛋雞異常死亡事件，老闆雲晉彬不願接受訪問，僅表示「我現在很忙，在處理事情，不接受採訪！」記者黑中亮／攝影

位於豐原區旱溪東路的豐康牧場昨大門深鎖，記者致電詢問牧場員工是否掩埋死雞等問題，一問三不知。牧場老闆雲晉彬也不願接受訪問，僅表示「我現在很忙，在處理事情，不接受採訪。」

廣告 廣告

鎌村里居民說，養雞場在旱溪東路開設至少兩、三年了，設立初期，曾遭部分人士反對，但由於該場採用高級設備與飼養技術，衛生環境維護好，經過附近，甚至沒有異味散出，附近村民與路過的人，都察覺不到該處有養雞場，與鄰里相安無事，少反對聲音。

地方人士指出，豐康牧場老闆雲晉彬的口碑極佳，曾因長期捐贈雞蛋及推動動物福利飼養，一年捐逾三萬顆雞蛋給弱勢團體，去年4月獲選為「台中市好人好事代表」。牧場堅持無抗生素飼養、定期SGS檢驗，品牌「福享蛋」強調動物福利，去年2月通過台灣動物社會研究會嚴格稽核，證書有效期限至今年2月13日。

台中市食安處查出，該牧場銷售號稱高品質雞蛋，較一般市售貴，消費者透過網路訂購，也有人訂一整年，由於數量多，目前無法確定近日具體售出數量。食安處正在追查盤點，並嚴密監督業者妥善處理退貨流程。

台灣動社指出，去年該牧場因新增飼養棟舍，該會10月再度派員稽核，發現有部分狀況未能符合規範標準，要求改善，今年1月5日實地覆核，發現仍不符規範，1月16日發文通知「不予展延通過」；在發生私自掩埋事件後，已將該牧場公告除名。

【看原文連結】

更多udn報導

國產車大廠千金「質感生活曝光」 網眼尖揪一點

長知識！公園驚見「活魚丟垃圾桶」 釣客揭原因

碎紙機紙屑丟哪？ 環保局解答：丟錯最高罰6千

蟑螂亂竄 女星自爆拮据過往「住地下室雅房6年」