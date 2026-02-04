染紅？中配中常委遭爆宣誓「落實習近平思想」 國民黨：由考紀會說明

記者詹宜庭／台北報導

國民黨第22屆第1任中常委選舉共選出29位選任中常委，今（4）日就職，其中中配勤彭蓁遭台灣青年世代共好協會理事長張育萌揭露，勤曾公開宣誓「落實習近平新時代中國特色社會主義思想」，並揚言改掉中國配偶取得台灣國籍比東南亞配偶多2年的現象，讓張育萌痛批「國民黨已經自我染紅，沒有底線」。國民黨文傳會主委吳宗憲回應，如果有疑慮的話，還是會由考紀會來做說明。

針對勤彭蓁的論述，吳宗憲在中常會後受訪表示，國民黨章與黨綱都有規範，如果有黨員違反規定，就會依據規章去處理，但這不是文傳會的業務，若有疑慮會由考紀會說明。

至於民眾黨主席黃國昌受訪坦言，民眾黨支持者當然有雜音，畢竟兩黨的DNA不同，他認同兩岸一定要對話交流，但重點是兩岸交流時，「必須知道對方要什麼，我們要守住什麼，不可能讓對方予取予求」。吳宗憲則說，鄭麗文兩岸路線從未讓中國予取予求，他之後會再問黃國昌，到底是看到哪一件事或他立論的基礎是什麼？

吳宗憲重申，國民黨沒有予取予求，且黨主席鄭麗文也再三對外說明「兩岸和平」是交流的最高指導原則，在這個原則之下大家好好談，從來沒有所謂「讓中國予取予求」的狀況發生，國民黨會加強與友黨之間的溝通，請各位放心。

