中央社

染織創作展開幕 陳景林回顧投身工藝40年點滴 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台灣工藝研究發展中心13日舉行特展「染魂織夢 纖維情—陳景林染織創作」開幕式，2024國家工藝成就獎得主陳景林（圖）致詞時回顧投身染織工藝點滴。

中央社記者王寶兒攝 114年12月13日

染織創作展開幕 陳景林回顧投身工藝40年點滴 台灣工藝研究發展中心13日舉行特展「染魂織夢 纖維 情—陳景林染織創作」開幕式，2024國家工藝成就獎 得主陳景林（圖）致詞時回顧投身染織工藝點滴。 中央社記者王寶兒攝 114年12月13日
染織創作展開幕 陳景林回顧投身工藝40年點滴 台灣工藝研究發展中心13日舉行特展「染魂織夢 纖維 情—陳景林染織創作」開幕式，2024國家工藝成就獎 得主陳景林（圖）致詞時回顧投身染織工藝點滴。 中央社記者王寶兒攝 114年12月13日

其他人也在看

「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘

「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘

美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。​ ​人工智慧（AI）泡沫......

風傳媒 ・ 5 小時前29
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒

EBC東森娛樂 ・ 2 天前28
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？　桃園機場給答案

網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？　桃園機場給答案

出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。

TVBS新聞網 ・ 1 天前90
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世　她淚喊：這麼好的年輕人...

賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世　她淚喊：這麼好的年輕人...

【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失

緯來新聞網 ・ 2 天前81
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG

4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG

喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾

健康2.0 ・ 1 天前14
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生

23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生

資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。

中天新聞網 ・ 9 小時前102
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃

小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃

女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。

中時新聞網 ・ 2 天前24
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化

賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化

民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。

中天新聞網 ・ 1 天前263
王義川憂年金破產　他嗆：關台灣國X事

王義川憂年金破產　他嗆：關台灣國X事

[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...

今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前347
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了

熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了

台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。

EBC東森財經新聞 ・ 1 天前39
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動

陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動

陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動

EBC東森娛樂 ・ 1 天前19
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」

Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前3
綠喊停砍年改要多支出七千億　林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民

綠喊停砍年改要多支出七千億　林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民

立法院會三讀修正相關條文，確定停砍公教人員年金並回溯至2024年。總統賴清德在臉書強調年改不該走回頭路，否則將付出沉痛代價。民進黨立院黨團更是喊出10年內國家多支出7000億，對此，民眾黨立委林憶君反擊，批評民進黨不要再拿「恐嚇性數字」欺騙人民。

中天新聞網 ・ 6 小時前206
氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光　一圖看「雨下最劇時段」

氣溫準備一路下滑！最冷時刻曝光　一圖看「雨下最劇時段」

中央氣象署今（12）日發布大雨特報，受東北季風影響，今日至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。未來天氣如何，民眾持續關注。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，需要留意降雨的地區，以及什麼時候將迎來最冷時刻。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結　 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%

博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結　 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%

聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。

中天新聞網 ・ 12 小時前19
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網

沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網

忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前28
納豆愛妻「3個月孕肚」曝光　瑜伽褲洩「真實起伏」！

納豆愛妻「3個月孕肚」曝光　瑜伽褲洩「真實起伏」！

娛樂中心／江姿儀報導44歲藝人納豆（林郁智）與依依（陳依依）愛情長跑9年，相互扶持度過難關，去年（2024年）11月求婚成功，同年底登記結婚。夫妻倆婚後感情穩定，8日2人無預警曬片宣布懷孕喜訊，迎來愛的結晶。依依目前已懷孕3個多月，今（13日）稍早她首度公開孕肚照。

民視 ・ 2 小時前4
MLB季後賽表現太搶眼　山本由伸榮膺貝比魯斯獎

MLB季後賽表現太搶眼　山本由伸榮膺貝比魯斯獎

（中央社紐約13日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，獲得美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America）紐約分會票選為季後賽最有價值球員（MVP），榮膺貝比魯斯獎（Babe Ruth Award）。

中央社 ・ 1 小時前3
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」　降息難救大盤

快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」　降息難救大盤

近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前15
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真　讚女兒遺傳母親

痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真　讚女兒遺傳母親

男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。

中天新聞網 ・ 21 小時前27