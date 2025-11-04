染肺阻塞 6成有心血管共病

台灣胸腔暨重症加護醫學會4日發布一項千人肺阻塞風險暨照護普查報告示警，「預防惡化」與「共病風險」已成為肺阻塞重要治療課題。

一名67歲肺阻塞患者曾因急性惡化至急診就醫，不料出院不到一週就在路邊因胸悶氣促昏倒，送醫後經診斷，其肺阻塞已合併心臟衰竭，且肺功能僅剩不到一半，需全面照護介入預防再次惡化。

台灣胸腔暨重症加護醫學會4日於「2025世界肺阻塞日」前，發佈一項涵蓋北、中、南、東15家醫院，共計1240名肺阻塞風險暨照護普查報告，報告顯示，61%患者有心血管共病；而曾發生急性惡化者，其心血管事件風險增加4.6倍。

進一步分析發現，曾有肺阻塞惡化史或具其他高風險因子（包含明顯呼吸道症狀如咳、痰、喘、悶，肺功能差、心血管共病、肺阻塞惡化史）的患者，再次發生肺阻塞惡化的風險為低風險族群的8.1倍，凸顯早期識別高風險族群與介入治療的重要性。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，肺阻塞已被世界衛生組織(WHO)列為全球第四大死因，近年隨著台灣邁入超高齡社會與環境因素影響，「預防惡化」與「共病風險」已成為肺阻塞重要治療課題。

全球慢性阻塞性肺病倡議組織（GOLD）也於2025年治療指引中首度新增「心肺風險」之概念，指出肺阻塞病患除原本肺部有惡化風險之外，在急性惡化發生期間及之後，心血管事件發生的風險會顯著增加，顯示肺阻塞急性惡化不僅造成肺部負擔，更可能引發心血管嚴重事件或死亡風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會專科醫師蘇剛正說明，從這份風險普查報告來看，肺阻塞急性惡化者對比從未惡化者，心血管事件風險更上升4.6倍；且即使6個月～1年後，風險仍維持高於穩定期族群！面臨包含急診、住院甚至加護病房等危機。

健保署長陳亮妤表示，明年起將強化肺阻塞論質計酬P4P方案，增挹注約新台幣2500萬元，主動關懷重症與高風險者，提升肺阻塞照護涵蓋率，預計自115年1月1日起實施，期望可以鼓勵醫療院所參與肺阻塞P4P方案，提供正確診斷與治療，進而主動關懷重症與高風險病人，全面提升肺阻塞護涵蓋率。

國健署長沈靜芬也呼籲，展開「戒菸」、「規律使用吸入劑」、「疫苗接種」、「肺復原」、「營養補充」等五大抗惡化行動保肺、護心，尤其「戒菸」更是預防與穩定病情的首要關鍵。