「染血照」恐嚇京華城案司法官！「迷因」版主、女粉絲下場出爐

台北地院今天針對「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯涉嫌恐嚇司法官案宣判。39歲的戴瑞甯去年7月2日在其經營的臉書粉專上，張貼京華城案10多位偵審司法官的大頭照合成圖，圖片搭配醒目的染血圖樣，並標註「記住他們的名字跟臉」等文字。

事件起因於去年7月1日京華城案被告彭振聲的妻子謝夏蕎，在該案開庭當天上午9點多墜樓身亡。戴瑞甯隔天便在粉專發文指稱，這些司法官聽到彭妻死訊時輕蔑不屑一顧，彷彿離世的只是一隻蚊子。

41歲待業護理師林惠珠從該粉專下載合成圖後，加註「命債命還」4字轉傳至社群媒體Thread。檢警於7月3日火速搜索約談兩人，並以有勾串滅證與反覆實施同一犯罪之虞為由聲押禁見獲准。

戴瑞甯出庭時聲稱，因憤慨彭振聲妻子墜樓身亡，所以上網蒐集相關司法官大頭照製作合成圖。他表示染血圖案代表彭妻的血，用來評論這起不幸悲劇，並非想加害司法官。

戴男為自己表達方式過激而認罪，並向受害司法官、社會大眾與自己家人道歉。林惠珠庭訊時表示很慚愧，承認一時情緒失當轉貼造成恐慌。

她在羈押期間自我反省，理解民主自由仍不可發表過激甚至傷人言論，請求法官給予自新機會。公訴檢察官指出，在網路搜索血跡噴濺圖樣以及檢察官照片再合成，上傳至網路任由網友對檢察官公審、毀滅式攻擊，危害程度不言可喻。

檢察官強調，台灣是民主自由的國家，言論自由的尺度必須建立在法治的前提上。台北地院今天依個資法判處戴瑞甯有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，須向公庫支付10萬元；林惠珠有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑2年，須向公庫支付8萬元。

戴瑞甯今天在家人陪同下現身法庭聽判，面對媒體詢問僅以「謝謝關心」回應後離去，林惠珠則未現身法庭。

