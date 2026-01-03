「染髮」增膀胱癌風險？醫曝「這3件事」才是致癌元兇：男性發病率高2倍，尿液篩檢是救命關鍵





膀胱癌雖不在國內十大癌症的排行榜上，但卻在泌尿系統癌症中占了七成，且有逐年上升趨勢。

晚期膀胱癌五年存活率僅5~15%，常使人感到絕望。然而隨著醫療進步，晚期轉移的病人除了可接受化療外，還有標靶藥物、免疫療法及最新的抗體藥物複合體藥物（ADC）治療，病人不要放棄希望。

染髮易得膀胱癌？揭示真正的致病因素

提到膀胱癌，一般人都認為，染髮會增加罹患膀胱癌的風險，對此，台灣泌尿科醫學會理事長、國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員查岱龍醫師解釋，除非染髮頻率極高，否則影響有限，不用過度擔心。

他強調，真正致病原因是長期接觸工業用的化學染劑、吸菸以及飲用水受到砷污染等。此外，經常攝取醃漬或發酵食物及炒菜的油煙，也會增加罹癌風險。

男性發病率是女性的三倍

膀胱癌好發於五十至七十歲族群，其中男性發生率約為女性的三倍。最常見的症狀是無痛性的血尿，在早期診斷的病人中約六成有此症狀，因此，有血尿或尿液檢查發現有潛血者，應立即就醫。

查岱龍表示，膀胱依腫瘤侵犯的程度可分為表淺層型和肌肉層型，第一期膀胱癌是表淺型，第二至四期膀胱癌為肌肉侵犯型。第一期是指腫瘤還在黏膜層；第二期為腫瘤侵犯到肌肉層；第三期是腫瘤已穿出肌肉層、脂肪層或侵犯到周圍淋巴組織；第四期則是轉移至肺、骨頭、肝臟等器官。



表淺型 VS 肌肉層侵犯型，療程大不同

表淺型膀胱癌占75%，主要治療是以內視鏡刮除術清除癌細胞。為了避免復發，術後需進行膀胱灌注療法，將化療藥物或卡介苗灌注入膀胱以殺死殘存癌細胞。卡介苗可誘發免疫反應，抑制腫瘤生長，但免疫力較差的病人不適用，可能引發結核病。

至於肌肉層侵犯型治療挑戰更大，通常需切除膀胱。查岱龍指出，病人可在術前先做化療，縮小腫瘤後再開刀切除膀胱，接著利用小腸或大腸做人工膀胱。術後再做化療、免疫的輔助性治療，減少復發及轉移的風險。

查岱龍指出，接受術前輔助治療的病人中，約有二至三成的人腫瘤會消失，此時有病人會希望保留膀胱。雖然後續可以做放射治療、化療，但是不切除膀胱，未來轉移機會很高。

最新療法ADC：晚期轉移第一線化療

對於轉移的晚期病人，已經無法手術，第一線治療是化療，仍有機會讓腫瘤縮小或消失。若病人具有FGFR基因突變（約占6%），可使用標靶藥物治療。儘管標靶藥物已納入健保，僅少數患者符合條件。

目前還有一種抗體藥物複合體藥物（ADC），這是一種標靶型的化療，利用抗體把化療藥物精準送至腫瘤，就像魔術導彈的原理可大幅減少對正常組織的傷害。國外初步報告發現，此藥物對化療、免疫、標靶都沒有效的病人，效果非常好。

尿液篩檢有助早期預防

最後查岱龍呼籲，膀胱癌的篩檢很簡單，只要做尿液檢查，發現有潛血就應立即就醫，只要及早治療，絕大多數的病人都可以得到很好的治療，即使是晚期病人仍有藥物可治療，不要輕言放棄。

本文經癌症希望基金會授權轉載，原文刊載於此





