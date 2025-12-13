「染魂織夢 纖維情—陳景林染織創作」細膩宏大 文化語言溫柔有力

記者劉昕翊／綜合報導

國家工藝成就獎得獎者特展「染魂織夢 纖維情—陳景林染織創作」即日起至明年5月3日，在臺北當代工藝設計分館登場，不僅陳展標本、色樣、纖維小樣，更展示文化部參展「2025 EXPO大阪・關西萬博」而受邀創作的大型藍染山水〈臺灣母親河〉，豐富內容邀請民眾走入陳景林的染織世界。

展覽象徵國家級的高度榮耀，亦是向長期致力於土地色彩、工藝文化與永續價值的工藝家致敬，肯定工藝師陳景林40年來在天然染色與纖維工藝領域的卓越貢獻，並於今（13）日舉行開幕儀式。文化部政務次長王時思表示，陳景林的作品讓人感動的不僅是眼前的美感，是其背後長年投入的心力，以及透過染織技藝所傳達的深厚故事，今年文化部邀請陳景林參與大阪世博，在為期20多天的大型活動中全程展出其作品，無論是日本觀眾或媒體，皆對作品所展現的遼闊氣度與精緻技藝感到震撼，也因此更加理解，臺灣雖是島嶼之地，卻蘊藏著極為豐沛而深厚的創作能量。

展覽以「織、染、創、拓、匯、心」6字主題貫穿全場，其中，亮點之一是為文化部參展「2025 EXPO大阪・關西萬博」而受邀創作的大型藍染山水〈臺灣母親河〉，同時展示此作草圖、色稿、筆記、構圖文件與創作過程影像，讓觀者得以深入理解這件巨作如何在縫紮、絞染、浸染與對色之間反覆累積中成型，展現染織工藝細膩且宏大的力量。

此外，工藝師陳景林分享，回顧40餘年的創作與研究歷程，在任教與創作的思索中，選擇以纖維與天然染織作為回應時代的方式，從臺灣的母體文化出發，深入民間進行長期田野調查，重新梳理染織技術與文化脈絡，而自1990年代起投入天然染色研究，至今已開發上百種植物染料與數千種色樣，期盼形塑屬於臺灣的色彩美學，並由年輕世代持續傳承與創新；他始終相信，臺灣工藝應深植本土、迎向世界，以工藝作為溫柔而有力量的文化語言，持續與國際交流，讓臺灣工藝有更完整的基礎與長遠的未來。

特展亮點作品〈臺灣母親河〉為2025大阪・關西萬博特別創作，以藍染描繪濁水溪流域的壯闊景致。（文化部提供）

展覽以「織、染、創、拓、匯、心」六大主題串聯，呈現工藝師完整的染織研究與創作脈絡。（文化部提供）

工藝師陳景林表示，他40餘年來以纖維與天然染織深耕臺灣文化，形塑獨特的色彩美學，期盼臺灣工藝深植本土、迎向世界，成為溫柔而有力量的文化語言。（文化部提供）