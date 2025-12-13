「染魂織夢 纖維情—陳景林染織創作」開展 展現2024國家工藝成就獎得主的染織藝術高度

【記者蔡富丞/綜合報導】國家工藝成就獎得獎者特展「染魂織夢 纖維情—陳景林染織創作」（13）日於國立臺灣工藝研究發展中心臺北當代工藝設計分館開幕，文化部政務次長王時思、國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮、國立故宮博物院長蕭宗煌、臺灣工藝聯盟總會長葉志誠、人間國寶黃福壽、策展人國立東華大學教授陳怡方等出席。此次特展象徵國家級的高度榮耀，亦是向長期致力於土地色彩、工藝文化與永續價值的工藝家致敬，肯定工藝師陳景林40年來在天然染色與纖維工藝領域的卓越貢獻。

文化部次長王時思代表文化部出席指出，陳景林的作品讓人感動的不僅是眼前的美感，是其背後長年投入的心力，以及透過染織技藝所傳達的深厚故事。今年文化部邀請陳景林參與大阪世博，在為期20多天的大型活動中全程展出其作品，無論是日本觀眾或媒體，皆對作品所展現的遼闊氣度與精緻技藝感到震撼，也因此更加理解，臺灣雖是島嶼之地，卻蘊藏著極為豐沛而深厚的創作能量。此外，陳景林今年亦參與時裝週活動，讓染織工藝以嶄新的樣貌走入現代生活與時尚領域，展現傳統工藝多元且當代的可能性。這樣跨越藝術、生活與時尚的創作成果，令人由衷敬佩，也讓臺灣工藝在國際舞臺上被看見，文化部將持續扮演支持與推動的角色，與工藝創作者們攜手，為臺灣工藝開創更長遠、寬廣的未來。

工藝中心主任陳殿禮表示，陳景林長年在植物染料研究、色票建構、纖維採集與工藝教育方面深耕，並透過其創作、示範與跨域合作，建立臺灣天然染色知識體系，讓臺灣工藝在國際舞臺上展現「頂真認真 做事、心善意善 為人、器美物美 造物、真善美心 常存」的工藝精神。陳景林以「以針代筆、以染為墨」的創作理念聞名，突破天然藍靛與植物染色的傳統境界，將染織技法推向纖維藝術、立體裝置與巨幅山水染畫，使臺灣工藝不再侷限於技術層面，而是成為呈現文化記憶與情感風景的重要藝術語彙。

臺灣工藝聯盟總會長葉志誠則說，陳景林一生投入纖維編織與天然染織的研究與創作，讓天然染織藝術在臺灣紮根並轉化為具當代精神的工藝語彙。多年來他與夫人攜手，從基礎建構到國際推廣，使臺灣纖維工藝在國際舞臺上大放異彩，向陳景林致上誠摯祝賀並祝展覽圓滿成功。

策展人陳怡方則表示，能參與展覽的策劃與執行深感榮幸，在長期從學習與研究工藝的過程中，體會到工藝能為日常生活帶來細緻而深刻的幸福，而陳景林正是能將極致工藝自然融入生活的創作者典範。陳景林以染織為核心，發展出多元而當代的創作面向，讓工藝在不同時代持續創造新生，其嚴謹的製作態度背後，更蘊含對土地與人文的深厚情感，盼觀眾能感受工藝的多元魅力，並將工藝之美帶入日常生活。

工藝師陳景林致詞時則感性表示，感謝來自全國各地文化界、工藝界夥伴、媒體朋友及長期支持他的貴賓蒞臨，亦特別感謝2位來自日本的染織工藝師專程來臺參與開幕，展現工藝跨越國界的深厚情誼。回顧40餘年的創作與研究歷程，在任教與創作的思索中，選擇以纖維與天然染織作為回應時代的方式，從臺灣的母體文化出發，深入民間進行長期田野調查，重新梳理染織技術與文化脈絡。而自1990年代起投入天然染色研究，至今已開發上百種植物染料與數千種色樣，期盼形塑屬於臺灣的色彩美學，並由年輕世代持續傳承與創新。他始終相信，臺灣工藝應深植本土、迎向世界，以工藝作為溫柔而有力量的文化語言，持續與國際交流，讓臺灣工藝有更完整的基礎與長遠的未來。

工藝中心指出，展覽以「織、染、創、拓、匯、心」6字主題貫穿全場，引領觀者循序走入陳景林的染織世界。從早期以纖維材質研究與編織語彙為核心的創作，到20多年累積而成的天然植物染料試驗、色譜系統與染纈技藝，觀者可由現場展示創作及染色植物標本、色樣、纖維小樣等，看見工藝師如何一步步建構屬於臺灣的色彩與染織語言。展場中亦完整囊括跨越時尚、生活與藝術領域的作品，包含曾於巴黎與紐約時裝週登場的服裝系列，以及天染工坊多件獲得「臺灣優良工藝品」與「臺灣綠工藝」認證的設計作品，呈現天然染色如何成為生活美學的一部分。

展覽亮點之一是為文化部參展「2025 EXPO大阪・關西萬博」而受邀創作的大型藍染山水〈臺灣母親河〉。作品完整重現工藝師歷經3個半月、上千小時創作過程，以8幅連屏描繪濁水溪曲流的壯闊景致。同時展示此作草圖、色稿、筆記、構圖文件與創作過程影像，讓觀者得以深入理解這件巨作如何在縫紮、絞染、浸染與對色之間反覆累積中成型，展現染織工藝細膩且宏大的力量，以及工藝「漫活SLOHAS」水哲學（H₂O）-Human Heart Over-all漫幸福‧活自在的人心價值。

為了讓更多民眾貼近工藝師的創作精神，展覽期間也將推出系列延伸活動，其中包含由陳景林親自帶領的2場特別導覽活動，邀請觀眾在作品近距離間聆聽他的創作思考、工藝理念與天然染色的研究脈絡，一起欣賞這場以染織為起點，並蘊含土地記憶、自然色彩與生活哲學的精采展覽，盼觀者在展覽中看見更多屬於臺灣的豐富色彩，並感受工藝所承載的深厚生命力。

「染魂織夢 纖維情—陳景林染織創作」特展

時間：即日起至2026年5月3日，週二至週日及國定假日09:30-17:30（除夕及初一休館）

地點：臺北當代工藝設計分館4樓（臺北市中正區南海路41號）