「染魂織夢 纖維情—陳景林染織創作」開展

國家工藝成就獎得獎者特展「染魂織夢 纖維情—陳景林染織創作」今（13）日於國立臺灣工

藝研究發展中心臺北當代工藝設計分館開幕，文化部政務次長王時思、國立臺灣工藝研究發

展中心主任陳殿禮、國立故宮博物院長蕭宗煌、臺灣工藝聯盟總會長葉志誠、人間國寶黃福

壽、策展人國立東華大學教授陳怡方等出席。此次特展象徵國家級的高度榮耀，亦是向長期

致力於土地色彩、工藝文化與永續價值的工藝家致敬，肯定工藝師陳景林40年來在天然染色

與纖維工藝領域的卓越貢獻。

文化部次長王時思代表文化部出席指出，陳景林的作品讓人感動的不僅是眼前的美感，是其

背後長年投入的心力，以及透過染織技藝所傳達的深厚故事。今年文化部邀請陳景林參與大

阪世博，在為期20多天的大型活動中全程展出其作品，無論是日本觀眾或媒體，皆對作品所

展現的遼闊氣度與精緻技藝感到震撼，也因此更加理解，臺灣雖是島嶼之地，卻蘊藏著極為

豐沛而深厚的創作能量。此外，陳景林今年亦參與時裝週活動，讓染織工藝以嶄新的樣貌走

入現代生活與時尚領域，展現傳統工藝多元且當代的可能性。這樣跨越藝術、生活與時尚的

創作成果，令人由衷敬佩，也讓臺灣工藝在國際舞臺上被看見，文化部將持續扮演支持與推

動的角色，與工藝創作者們攜手，為臺灣工藝開創更長遠、寬廣的未來。

工藝中心主任陳殿禮表示，陳景林長年在植物染料研究、色票建構、纖維採集與工藝教育方

面深耕，並透過其創作、示範與跨域合作，建立臺灣天然染色知識體系，讓臺灣工藝在國際

舞臺上展現「頂真認真 做事、心善意善 為人、器美物美 造物、真善美心 常存」的工藝精神

。陳景林以「以針代筆、以染為墨」的創作理念聞名，突破天然藍靛與植物染色的傳統境界

，將染織技法推向纖維藝術、立體裝置與巨幅山水染畫，使臺灣工藝不再侷限於技術層面，

而是成為呈現文化記憶與情感風景的重要藝術語彙。

臺灣工藝聯盟總會長葉志誠則說，陳景林一生投入纖維編織與天然染織的研究與創作，讓天

然染織藝術在臺灣紮根並轉化為具當代精神的工藝語彙。多年來他與夫人攜手，從基礎建構

到國際推廣，使臺灣纖維工藝在國際舞臺上大放異彩，向陳景林致上誠摯祝賀並祝展覽圓滿

成功。

策展人陳怡方則表示，能參與展覽的策劃與執行深感榮幸，在長期從學習與研究工藝的過程

中，體會到工藝能為日常生活帶來細緻而深刻的幸福，而陳景林正是能將極致工藝自然融入

生活的創作者典範。陳景林以染織為核心，發展出多元而當代的創作面向，讓工藝在不同時

代持續創造新生，其嚴謹的製作態度背後，更蘊含對土地與人文的深厚情感，盼觀眾能感受

工藝的多元魅力，並將工藝之美帶入日常生活。

工藝師陳景林致詞時則感性表示，感謝來自全國各地文化界、工藝界夥伴、媒體朋友及長期

支持他的貴賓蒞臨，亦特別感謝2位來自日本的染織工藝師專程來臺參與開幕，展現工藝跨

越國界的深厚情誼。回顧40餘年的創作與研究歷程，在任教與創作的思索中，選擇以纖維與

天然染織作為回應時代的方式，從臺灣的母體文化出發，深入民間進行長期田野調查，重新

梳理染織技術與文化脈絡。而自1990年代起投入天然染色研究，至今已開發上百種植物染料

與數千種色樣，期盼形塑屬於臺灣的色彩美學，並由年輕世代持續傳承與創新。他始終相信

，臺灣工藝應深植本土、迎向世界，以工藝作為溫柔而有力量的文化語言，持續與國際交流

，讓臺灣工藝有更完整的基礎與長遠的未來。

工藝中心指出，展覽以「織、染、創、拓、匯、心」6字主題貫穿全場，引領觀者循序走入

陳景林的染織世界。從早期以纖維材質研究與編織語彙為核心的創作，到20多年累積而成的

天然植物染料試驗、色譜系統與染纈技藝，觀者可由現場展示創作及染色植物標本、色樣、

纖維小樣等，看見工藝師如何一步步建構屬於臺灣的色彩與染織語言。展場中亦完整囊括跨

越時尚、生活與藝術領域的作品，包含曾於巴黎與紐約時裝週登場的服裝系列，以及天染工

坊多件獲得「臺灣優良工藝品」與「臺灣綠工藝」認證的設計作品，呈現天然染色如何成為

生活美學的一部分。

展覽亮點之一是為文化部參展「2025 EXPO大阪・關西萬博」而受邀創作的大型藍染山水

〈臺灣母親河〉。作品完整重現工藝師歷經3個半月、上千小時創作過程，以8幅連屏描繪濁

水溪曲流的壯闊景致。同時展示此作草圖、色稿、筆記、構圖文件與創作過程影像，讓觀者

得以深入理解這件巨作如何在縫紮、絞染、浸染與對色之間反覆累積中成型，展現染織工藝

細膩且宏大的力量，以及工藝「漫活SLOHAS」水哲學（H₂O）-Human Heart Over-all

漫幸福‧活自在的人心價值。

為了讓更多民眾貼近工藝師的創作精神，展覽期間也將推出系列延伸活動，其中包含由陳景

林親自帶領的2場特別導覽活動，邀請觀眾在作品近距離間聆聽他的創作思考、工藝理念與

天然染色的研究脈絡，一起欣賞這場以染織為起點，並蘊含土地記憶、自然色彩與生活哲學

的精采展覽，盼觀者在展覽中看見更多屬於臺灣的豐富色彩，並感受工藝所承載的深厚生命。

