染ＨＩＶ初期像感冒 早篩早治療
記者陳金龍∕台中報導
每年12月1日為「世界愛滋日」，光田綜合醫院感染科醫師羅仕傑表示，近年台灣愛滋治療已大幅進步，HIV不再是不治之症，只要及早檢測並接受抗病毒治療，多數患者都能像一般人一樣工作生活，甚至達成「U=U（愛滋病毒量測不到＝傳不出去）」的目標，大幅降低傳染風險。
羅仕傑指出，台灣近年HIV通報數量整體下降，其中以25至39歲本國籍男性仍為最大宗。臨床觀察顯示，新確診者年齡略有下移，年輕族群比例上升，但晚期才就醫的個案仍存在，顯示及早篩檢與介入的重要性。
羅仕傑表示，HIV初期症狀不明顯，常僅有發燒、喉嚨痛、倦怠等像感冒的表現，鼓勵高風險族群善用匿名篩檢資源，包括衛生局提供的免費篩檢服務、家用自我檢測試劑等，皆能在不暴露身分的情況下完成檢查，定期篩檢不僅是保護自己，也是保護伴侶與家庭的重要行動。
羅仕傑提醒，容易忽略自身風險的族群：包括年輕男男性行為（MSM）、有性病史者及異性伴侶為HIV陽性的人。許多人誤以為「只要有一次驗不到病毒就不會傳染」或「將口交、親吻視為零風險」。但U=U的前提是病毒量需持續低於200copies/mL，才能透過治療有效避免性行為傳染，深吻與日常接觸本來就不會傳染，但民眾常因此忽略真正需要防護的情境。
羅仕傑說，社會對愛滋仍保有刻板印象，認為只有特定族群才會感染，實際上，任何未使用保護措施的性行為，都是高風險因子，呼籲應以尊重替代汙名、在世界愛滋日重新認識HIV，以理解取代恐懼，共同打造更友善、更健康的社會。
在預防方面，已有「暴露前預防性投藥(PrEP)」與「暴露後預防性投藥(PEP)」的公費服務，可有效降低感染機會。PrEP適用於高風險族群，長期服用能將大幅降低感染風險；若遇到可能暴露風險的情況，也可在72小時內使用PEP進行阻斷。
