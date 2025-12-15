柔伊莎達娜跨海問候台灣 《阿凡達：火與燼》非看不可原因曝光

柔伊莎達娜在新北耶誕城巨星演唱會為台灣觀眾揭曉《阿凡達：火與燼》最新電影片段。二十世紀影業提供



《阿凡達：火與燼》（Avatar：Fire and Ash）明（12╱17）在台上映，柔伊莎達娜（Zoe Saldana）特別錄製影片問候：「你好，台灣。」獻給影迷，在前晚新北耶誕城巨星演唱會上首度曝光，並加上最新片段搶先看，當「蘇傑克」與「奈蒂莉」商討如何面臨自己的共同傷痛，「奈蒂莉」聲淚俱下地提及她只剩信念，但「蘇傑克」則真心回答：「妳有這個家。」十分感人。

《阿凡達：火與燼》延續以家庭為核心的劇情。二十世紀影業提供

金獎大導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）日前表示《阿凡達：火與燼》為前3集的3部曲總結篇章：「與其把本片當作1部續集，它更像前3集的3部曲總結篇章，可以把它比擬為1齣戲的第3幕。」看過前2集的人絕對非看本集不可。而對於觀眾是否埋單的一把賭注，他也胸有成竹地說：「超過300公分的納美星藍人，其實也是人。」

昨《阿凡達：火與燼》試片口碑爆棚，除了刺激動作場面不間斷，磅礡華麗的視覺效果皆被譽為比起前2集有過之而無不及，延續以家庭為核心的劇情更令人感動催淚。

