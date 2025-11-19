柔光裡的侘寂日常，25坪弧線宅，讓生活緩下來的灰色詩篇

編輯 Yuwei｜圖片提供 威楓設計

這間25坪侘寂風住宅，是一對屋主為自己打造的靜謐居所。從玄關開始，動線以弧形牆面引導視覺前進，壁面結合間接光帶，讓照明如呼吸般自然。低彩度灰調鋪陳全室，搭配細緻礦物塗料的質感，讓每道牆面都帶著細微的光澤變化。



客廳與書房以弧形玻璃隔間相連，玻璃邊緣以圓角過渡，保留了空間的開闊與互動感。當自然光從落地窗灑入，穿透薄紗簾與玻璃，陰影在灰色牆面上層層變化，讓靜止的空間也有了流動的節奏。柔軟的米白沙發成為中性的重心，搭配自然植栽與木質元素，為灰階空間注入一絲溫度。



屋主期盼的開放廚房與中島，設計師以L型配置回應需求，讓料理、用餐、休憩動線流暢一氣呵成。中島吧檯取代傳統餐桌，兼具輕食、品酒與工作功能；而牆面層架與吊燈則以溫潤木質與軟光源點綴，讓人即使在夜晚也能感受到光影的柔軟。



壁爐是空間的靈魂。為避免過於厚重的造型破壞整體比例，設計師將壁爐巧妙嵌入電視牆，以略掀的弧形造型象徵火光綻放，火焰倒映於灰牆之上，如詩一般的畫面成為冬夜最溫暖的風景。



臥室則延續灰階與弧面的語彙，天花的圓潤轉折與柔和光帶，讓空氣像被濾過一般安靜。設計師將侘寂的「不完美」精神化為視覺的「剛剛好」——每個角落都保留呼吸的餘裕，讓生活的節奏慢下來，也讓空間真正回歸生活本質。

客廳與書房之間那道弧形玻璃隔間，既界定了領域，又讓光自由穿梭，折射出柔和的時間感。這份設計的美，在於不刻意、不造作，卻讓人願意在其中慢慢生活。當壁爐微亮、音樂流淌，這25坪的灰色侘寂宅，成了一首屬於家的靜謐詩篇。

