柔術金牌出手！倫敦地鐵搶匪秒倒地 還被搜出鐵鎚和Hello Kitty手機殼
英國倫敦地鐵（London Underground）日前發生一起疑似竊案，當場遭一名具有柔術背景的乘客出手制伏。這名來自克羅埃西亞（Croatia）的巴西柔術選手，他於10月28日搭乘列車時，聽見一聲女性尖叫，隨即察覺有乘客疑似遭搶，見義勇為將嫌疑人壓制在地。
從畫面顯示，一名男子被制服在月台上，口中喊著「我不想刺傷你，兄弟」，而斯科科當時已用膝蓋穩壓其身體等待警方到場。根據《紐約郵報》（New York Post）的報導，29歲的伊凡．斯科科（Ivan Skoko）當日搭乘北線（Northern Line）列車行經Borough地鐵站（Borough Tube Station）時，聽見女性尖叫，隨即察覺有乘客疑似遭搶，立即跳下列車，僅用五秒鐘便將嫌疑人壓制在地。
斯科科表示，當時聽見尖叫聲立刻警覺可能發生搶案，「我看到一名女士緊抓手機不放，立刻意識到發生了什麼事。我大聲問她是誰做的，她指向月台上的男子，我便打開車門跳下列車，在五秒內將對方撂倒，並警告他不要動。」
他指出，該男子曾試圖從口袋中拿出一把鐵鎚，他隨即使用柔道掃腿技巧將對方擊倒，接著放下手機開始錄影蒐證。警方稍後在嫌犯身上搜出兩支手機與一把鐵鎚，其中一支手機外殼印有Hello Kitty圖樣。他指出，該男子曾試圖從口袋中拿出一把鐵鎚，他隨即使用柔道掃腿技巧將對方擊倒，接著放下手機開始錄影蒐證。警方稍後在嫌犯身上搜出兩支手機與一把鐵鎚，其中一支手機外殼印有Hello Kitty圖樣。
斯科科今年稍早曾在英國柔術公開賽（British Open）男子超重量級項目中奪金。他補充表示：「如果什麼都不做，只會被搶、被刺、甚至被殺。我不會讓自己落到那樣的地步。我會保護自己，我不怕。」另據英國交通警察（British Transport Police）表示，接獲報案後已前往現場，並以涉嫌竊盜、持有攻擊性武器與處理贓物等罪名，逮捕該名男子。
