柔軟濕潤，香氣四溢！巧克力蛋糕吐司
巧克力蛋糕吐司
水合法的牛奶吐司搭配巧克力戚風蛋糕的口感，柔軟濕潤，香氣四溢，是早餐或下午茶的完美選擇，更是甜蜜與幸福的滋味。
食材
450g吐司模, 2個
麵糰
牛奶, 190克
全蛋, 60克
棕櫚糖或糖, 35克
煉乳, 10克
高筋麵粉, 400克
鹽, 3克
即發酵母, 3克
無鹽奶油, 35克
巧克力蛋糕糊
牛奶, 60克
無鹽奶油, 50克
棕櫚糖或糖, 60克
全蛋, 4顆
無糖可可粉, 15克
低筋麵粉, 55克
檸檬汁, 少許
料理步驟
步驟 1：先做麵糰，把牛奶+蛋+糖先混合；
步驟 2：加入高筋麵粉；
步驟 3：攪拌到沒有液體；
步驟 4：簡單揉成糰後，包起來放冰箱水合一小時以上或過夜都可以；
步驟 5：麵糰先拿出來回溫；秤好鹽、酵母和無鹽奶油；
步驟 6：把麵糰壓滾成長方型狀，均勻抹上鹽，對摺；
步驟 7：再次把麵糰壓桿成長方型，抹上即發酵母和無鹽奶油；
步驟 8：再次把麵糰壓桿成長方型，抹上即發酵母和無鹽奶油：捲起來呈圓柱狀；切成片狀，再切小碎塊，這樣揉好後更均勻；
步驟 9：接著像洗衣服一樣的開始揉麵，將所有小塊揉成糰，這個階段有點濕黏，可是揉約2～3分鐘就不會囉；
步驟 10：揉到不黏手和工作檯，表面還有點粗糙也沒關係；
步驟 11：抓起麵糰的一角，甩摔在工作檯上；
步驟 12：再翻摺起來，然後重覆甩摔、翻摺約25～30次；
步驟 13：麵糰光滑細緻，直接收圓；
步驟 14：秤重分切成8份，每份約@122g/顆；壓扁後，往中心點摺，然後翻面滾圓，用保鮮膜蓋起來，鬆弛10分鐘；
步驟 15：接著依序取第一顆麵糰，桿成長條狀；
步驟 16：翻面後，捲成圓柱狀；
步驟 17：依序完成六條，
步驟 18：放入墊有烘焙紙的吐司盒中，儘量往中間靠，放到沒插電的烤箱裡，進行發酵；
步驟 19：要發到麵糰之間沒空隙，且比原來大一倍，依室溫高低，發酵時間約需60～80分鐘；
步驟 20：便可開始製作巧克力蛋糕糊，裝蛋白的盆不要有油水，然後最好可以放到冷凍庫冰ㄧ下；
步驟 21：蛋黃先打散，牛奶+奶油先加熱到邊緣微沸；
步驟 22：緩緩地將牛奶奶油倒入蛋黃液中，邊倒邊攪；
步驟 23：篩入巧克力粉和低筋麵粉到蛋黃液中；
步驟 24：將兩者混勻；
步驟 25：然後用打蛋器將蛋白先打起泡，並擠入檸檬汁；
步驟 26：然後倒入糖，轉中速打發蛋白；
步驟 27：打到有打痕，改低速打到蛋白霜拉起來後有微勾，且光滑細膩；
步驟 28：先撈1/4蛋白霜到蛋黃糊中拌勻；
步驟 29：將拌好的蛋糕糊倒入蛋白霜，
步驟 30：拌勻後蛋糕糊濃稠有膨膨感；
步驟 31：將巧克力蛋糕糊均勻地倒入發酵好的吐司模中，蛋糕糊分成2份，每份約@220g，倒好後輕震模具，震出大氣泡；
步驟 32：將吐司模放入預熱至180℃的烤箱中烘烤約10分鐘後；
步驟 33：取出在蛋糕上從中間劃一刀，再繼續烘烤25～30分鐘，可用竹籤插入如果沒有沾黏表示已經烤透；
步驟 34：烤好後取出；
步驟 35：然後脫模，待稍微降溫後，撕掉烘焙紙，靜置到冷卻，再切片即可。
