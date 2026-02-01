柚城盃三對三籃球鬥牛登場 230隊齊聚麻豆較勁

〔記者王涵平／台南報導〕柚城盃三對三籃球鬥牛賽今日在台南市曾文農工登場，230支隊伍參賽，舉辦18屆的籃球賽事已成為寒假期間麻豆最具代表性的體育盛事。

退休校長程耀煌回憶，當年只是單純希望孩子返鄉過年時有一個揮汗運動、交朋友、找回青春回憶的地方，賽事一辦就是18年，參賽人數一年比一年多，早就不只是比賽，而是一種世代的連結。

柚城盃籃球於2008年由培文國小校長程耀煌與家長會長郭峰誠(住商不動產麻豆店總經理)夫婦共同發起，有感於寒假期間返鄉學子缺乏正向活動，擔心青少年沉迷電玩與網路，於是號召地方力量舉辦籃球賽，希望孩子「回到家鄉，也回到球場」，活動推出後獲得熱烈回響，學生紛紛組隊報名，賽事逐年擴大。比賽分為社男、女子、高男、國男、國小組，以及國小男、女單打組等7組，各組取前4名頒發獎金與獎牌鼓勵，每屆皆吸引1、200支隊伍參賽，甚至有來自全台各地的青年學子專程組隊報名。

熱愛籃球的東興國小校長陳志強回憶，當年擔任培文國小主任，聽到校長程耀煌與會長郭峰誠提出構想時，毫不猶豫接下籌辦重任。從賽事規劃、場地協調到人力調度，幾乎事事親力親為，憑藉對籃球的熱情與對地方青少年的關懷，讓賽事一步步站穩腳步。也感謝住商不動產團隊長年自籌經費支持，以及南市籃委會提供專業協助，讓比賽制度與品質不斷提升。

