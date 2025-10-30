「柚子同學」高承睿遭桌協漏掉種子籤 緊急公告排名賽男子組重新抽籤

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

115年度桌球排名資格賽即將在11月4日至10日舉行，而抽籤作業原本已經在10月27日完成，但昨（29）日中華民國桌球協會卻發布緊急公告，表示因為疏忽，未將「柚子同學」高承睿列入種子籖，因此估計於今（30）日下午兩點在桌協辦公室，重新辦理男子組抽籤作業。

高承睿。（圖／美聯社）

據桌協說明，原因為資料審查過程中的疏失，導致高承睿未被正確納入種子選手名單。依照賽事規程，種子選手應享有抽籤優先地位，這項錯誤不僅可能改變選手對戰組合，也可能影響整體競賽公平性。協會因此決定緊急重辦抽籤，以維持比賽秩序與公平原則，桌協也指出未來相關抽籖程序將強化監督機制。

高承睿為台灣桌球好手，曾代表中華隊參與包括巴黎奧運的多項國際賽事，並在世大運奪下男團金牌，目前最新的世界排名為第50名。

