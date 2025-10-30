「柚子同學」高承睿遭桌協漏掉種子籤 緊急公告排名賽男子組重新抽籤
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導
115年度桌球排名資格賽即將在11月4日至10日舉行，而抽籤作業原本已經在10月27日完成，但昨（29）日中華民國桌球協會卻發布緊急公告，表示因為疏忽，未將「柚子同學」高承睿列入種子籖，因此估計於今（30）日下午兩點在桌協辦公室，重新辦理男子組抽籤作業。
據桌協說明，原因為資料審查過程中的疏失，導致高承睿未被正確納入種子選手名單。依照賽事規程，種子選手應享有抽籤優先地位，這項錯誤不僅可能改變選手對戰組合，也可能影響整體競賽公平性。協會因此決定緊急重辦抽籤，以維持比賽秩序與公平原則，桌協也指出未來相關抽籖程序將強化監督機制。
高承睿為台灣桌球好手，曾代表中華隊參與包括巴黎奧運的多項國際賽事，並在世大運奪下男團金牌，目前最新的世界排名為第50名。
更多FTNN新聞網報導
歡慶「桃園制霸」！樂天桃猿公布週日封王遊行路線與名單 勝利女神廉世彬在列
道奇退無可退！山本由伸領銜擔世界大賽G6先發 生涯面臨生死局擁超神表現
又又又受傷！戴維斯「僅出賽6分鐘」退場 傷勢竟在阿基里斯腱
其他人也在看
9歲童弒母 媽媽死前「腹部淌血」求擁抱：我活不下去了
巴西發生駭人命案，9歲男童在外玩耍被媽媽叫進屋內，他似乎心生不滿，默默走到廚房拿了刀藏在袖子裡，趁媽媽不注意就往她腹部刺，其痛苦倒地、滿腹是血；目擊者稱，媽媽被刺後，還和9歲男童說「過來，再抱抱我，因為我活不下去了。」最後她在送達醫院前便死去。目前男童被送到親戚家，警方持續釐清案件細節。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
一張發票斷婚約！女友500獎金「自私換菸送爸」還嗆太小氣 男心碎
約定的婚約就差臨門一腳，只因為一張500元中獎發票，讓雙方心碎破局！一名男網友最近在網路上發文，表示自己原本和女友交往8年，都談好要結婚，沒想到兩人卻因為區區500元發票的用途起了爭執，最終感情畫下句點；男方表示問題從來不在金錢，而是一股不尊重感讓他心冷，故事一出引發網友熱議，紛紛加入論戰，直呼「花8年認清一個人」很值得。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
離奇！兒棄屍9旬母「層層包裹如肉品熟成」 解剖無外傷還見到他孝心
台南市90歲郭姓老婦人與67歲傅姓兒子日前同時失蹤，警方找到人時，傅男吐露母親已離世，他以塑膠袋層層包裹遺體後，棄屍在嘉義大埔阿婆灣附近山區。嘉義地檢署23日相驗遺體，發現有如真空密封包裝讓肉品「熟成」、保存良好；今（10/29）進行解剖，初判無創傷證據，已採取檢體，待驗毒藥物以確認死因。太報 ・ 23 小時前
中信盃黑豹旗》宜寧高中澄清早已致電棒協表達棄賽 棒協：未收到學校公文無法取消
針對中信盃黑豹旗青棒賽台中宜寧高中棒球隊棄賽，宜寧高中澄清10月上旬主動致電棒協，正式表達棄賽意願。棒協今天表示，未收到學校公文，因此未取消球隊參賽。TSNA ・ 1 小時前
住破億豪宅卻沒錢可用！76歲雙胞胎慘淪月光族「窮到申請補助」原因曝光
隨著全球社會的高齡化，許多城市都出現一種明明擁有高價不動產，卻缺乏可動用現金的「新型貧困」，日本東京就有一對76歲的雙胞胎姊妹同住在市中心一處高級公寓裡，即使2人月收入21萬日圓（約4.2萬元新台幣）仍入不敷出，需要為了管理費、稅金、日常開銷等支出煩惱。鏡報 ・ 1 天前
超速撞死伸港小姊妹！至今未和解賠償 無照駕駛翁判1年2個月
彰化縣伸港鄉去年發生嚴重車禍，74歲蕭姓男子無照駕駛休旅車，撞上放學返家的陳姓3姊弟，導致10歲姊姊與9歲妹妹傷重不治。彰化地方法院今（30日）公布判決書，法官審理後認定，蕭男無照駕駛、超速且未禮讓行人，依過失致死罪判處有期徒刑1年2個月，全案仍可上訴。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
新／羅浮宮竊案又有5嫌被逮 檢方：但珠寶下落仍是謎
BBC快訊報導，根據巴黎檢方表示，羅浮宮竊案又有5名嫌犯落網。三立新聞網 setn.com ・ 6 分鐘前
爬山見「天然彈簧床」狂跳！網揪出眼鏡蛇王巢穴：恐有上百條 保命措施一次看
以為好玩，實為無知！中國一名女子日前與朋友徒步山區，發現一處堆滿落葉、富有彈性的凹處，因感好奇跳了好幾下，便將畫面上傳社群分享，指出事後在附近還遇到2條蛇，趕緊下山；不過眼尖網友發現，該處事實上是「眼鏡王蛇巢穴」，當巢穴被破壞，就會棄巢而去。鏡報 ・ 1 天前
年過40要小心⋯擰毛巾吃力 恐三高、憂鬱症上身
過了40歲後，手勁變小，擰毛巾、開罐頭、扭寶特瓶等日常動作也變得吃力，除了肌少症危機，憂鬱症、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、骨關節炎等疾病也跟握力衰弱有關。聯合新聞網 ・ 9 小時前
神扯！張宗憲早該驅逐出場被「聊天室」球迷提醒才發現！多打4分鐘還拿3分
體育中心／綜合報導TPBL職籃場上發生大烏龍！29日晚間在高雄全家海神主場迎戰福爾摩沙夢想家的比賽中，夢想家球員張宗憲因為單場累積1次違反運動精神犯規、1次技術犯規，早就應該被驅逐出場，不過包括聯盟、裁判、紀錄台、裁判和臨場技術委員竟然都沒有發現這件事情，讓張宗憲繼續在場上多打了4分4秒，最後還是經過直播「聊天室」球迷發現才將張宗憲緊急驅逐出場，但他在期間拿下的3分和數據都照算。FTV Sports ・ 8 小時前
川習會上場，先懂十五五規畫！台商未來5年必懂的世界規則：韭菜進化術
中國局勢有多艱難、未來5年經濟會如何走，商周第一時間深入中國經濟重鎮上海、昆山，展開為期8天的實地調查，揭開陸股創10年新高、上海豪宅1日售罄的真相！商業周刊 ・ 1 小時前
反聖嬰訊號再度反轉！ 氣象專家示警：冷冬機率明顯提高
林得恩表示，根據美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）氣候預報中心（Climate Prediction Center, CPC）10月最新研究顯示，目前氣候模式模擬結果指出，自9月起反聖嬰現象的訊號持續增強。CPC預測，今年9月至12月反聖嬰發生的可能性已達75%至80%，並可延續至明年2...CTWANT ・ 7 小時前
燕子口堰塞湖警戒13天成功拆彈 馬太鞍堰塞湖仍有隱憂
花蓮燕子口堰塞湖靠工程團隊開道，直衝壩體上方降挖引流，29日成功拆彈，結束13天警戒。光復鄉馬太鞍溪堰塞湖雖早已溢流，但壩體仍未潰決，且有大量土砂堆積坡面，仍有隱憂，解除紅色警戒後，仍需長期監測。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
桌球》桌協又出包！ 種子籤漏掉高承睿將重新抽籤
115年度中華桌球排名資格賽原定於11月4日至10日登場，不過中華民國桌球協會昨（29）日臨時公告，因作業疏忽未將「柚子同學」高承睿列入男子組種子籤，將於今（30）日下午2點重新進行抽籤。TSNA ・ 7 小時前
林佳龍為林岱樺宣傳造勢惹議 陳其邁、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑發聲
外交部長林佳龍在臉書發文，為有意參選下屆高雄市長的民進黨立委林岱樺宣傳造勢晚會，此舉引發熱議、遭疑行政不中立。林岱樺今天說，當天活動會說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。高雄市長陳其邁則說，尊重黨內民主制度，也尊重選對會的布局和協調。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
資格賽種子籤遺漏高承睿 桌協：男子組下午重抽
115年度中華桌球排名資格賽將在11月4日到10日舉行，不過中華民國桌球協會因資料審查疏失，未把目前男單世界排名第50的高承睿列入種子籖，今（30）日下午2時將重新辦理男子組抽籤。公視新聞網 ・ 2 小時前
桌協出大包！排名賽漏列高承睿「種子籤」 今下午緊急重抽
115年度中華桌球排名資格賽將於11月初登場，日前已經完成參賽選手抽籤，但是籤表序位公告後，桌球協會才發現，因為抽籤作業疏失，選手「柚子同學」高承睿未被列入種子籤，協會緊急發公告表示，可能影響組合對戰台視新聞網 ・ 3 小時前
川普證實：「習川會」未提台灣議題 明年4月訪北京
美國總統川普與大陸國家主席習近平今在南韓釜山舉行「習川會」，川普於會後飛回美國的專機被媒體問及，雙方是否提及台灣，他表示，「從未提到，都沒有提到台灣，會議中沒有討論」。中天新聞網 ・ 3 小時前
兩隊加起來吞55次犯規怒批「比賽醜陋又難看」！海神胡瓏貿：我不會被罰吧？
體育中心／綜合報導TPBL例行賽，高雄海神在29日以86：99不敵福爾摩沙夢想家苦吞2連敗，不過在這場比賽中除了原本該被驅逐出場的張宗憲，竟然多在場上打了4分鐘，同時裁判尺度也引起討論，因為兩隊加起來一共多達55次犯規，賽後海神主將胡瓏貿也忍不住直言：「這是非常醜陋又很難看的比賽。」FTV Sports ・ 8 小時前
非洲豬瘟延燒 紀姓獸醫：情義已盡 明年不簽特約
紀姓特約獸醫被檢方約談請回。他昨發文指自己是口蹄疫受災戶，1999年結束南部的養豬事業後，回台中開業，那時他簽了犬舍的顧問獸醫師，一年光是賣七合一疫苗就達一萬劑，根本不需要再回到傷心的豬場。聯合新聞網 ・ 10 小時前