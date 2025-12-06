發生什麼事！洪佩瑜人生首場大型演出 北流突一片漆黑

【緯來新聞網】洪佩瑜今年推出第二張個人專輯《開 Still Moving》，今（6日）舉辦首場大型售票專場《開》，吸引4千人進場欣賞。其中唱到演唱會同名歌曲時，場內燈光全暗，且禁止所有人包括樂手使用任何有光源的產品，整段演出長達12分鐘，算是頭一遭有台灣歌手做出這樣的設計，非常新穎。

洪佩瑜演唱會突然一片漆黑。（圖／示意圖）

洪佩瑜開場從2層樓高的升降台華麗開場，有別過往文青樣貌，在眼妝、鼻樑點綴銀色妝感，更穿上一襲用珍珠打造的米白色低胸裙裝、戴上一頂編織帽子超級吸睛，套上百變馬甲。



她雖然以情歌走跳江湖，但本身其實是舞蹈系畢業，特地引領8位舞者隨著旋律，時而吟唱、時而跳舞，一連串唱了20分鐘後，笑說：「一直想像唱完4首歌是什麼感覺，雖然彩排過但是很不一樣，謝謝你們。」

洪佩瑜跟觀眾打招呼。（圖／娛樂中心攝）

在演唱〈開〉之前氣氛一轉，全場進行「關燈」儀式，從舞台上到觀眾席，甚至各個角落全都漆黑一片，她除提醒眾人別滑手機也別亂摸，然後在這獨特場域演唱〈Strange〉、〈躲貓貓〉、〈Passenger Side〉，象徵進入黑洞裡，希望歌迷能好好感受歌聲。



她非常享受關燈的環節，「是我的私心願望，雖然看不到大家，但心很貼近」，回憶起以前練舞，有時候會閉上眼睛，那些時間感受都變得很清楚，視覺好像一路延續到皮膚上，「身體會帶著我去體驗一切，讓我很有安全感」，因此想分想給歌迷這樣的感官。

洪佩瑜載歌載舞。（圖／娛樂中心攝）

