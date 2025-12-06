柚子醫師女兒遭「男同學用腳踹頭」急送醫 北市教育局回應了

【緯來新聞網】擁有超過23萬社群追蹤的知名兒科醫師「柚子醫師」今(6日)公開聲明指出，其女兒在校園內遭到身體霸凌，並已依法報案處理，另有網友匿名PO文指出其女遭男同學「用腳踹頭」。台北市教育局表示，學校得知事件後已依程序完成校安通報。

柚子醫師女兒遭「男同學用腳踹頭」急送醫。（圖／翻攝臉書）

根據聲明內容，當事人11月27日早上8點便陪同女兒前往派出所進行報案，後續因案情進入司法程序，細節暫不對外公開。針對此事，教育局回應指出，校方除完成通報作業，也已啟動調查與後續輔導程序。教育局強調，對於校園衝突事件採零容忍立場，會確保學生的就學權益不受影響，並提供心理輔導等必要支持。

「柚子醫師」日前在臉書發文透露，因家中突發情況請同事代診，暗示孩子身體出狀況。之後進一步提及女兒疑似癲癇發作且下半身無力，檢查顯示可能與脊椎有關，目前已安排核磁共振等進一步檢查。







