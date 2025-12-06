柚子醫師女兒驚傳遭男同學「以腳踹頭」急送醫！北市教育局：已啟動調查

知名兒科醫師「柚子醫師」今（6日）發出聲明，證實女兒在校園遭受身體霸凌，11月27日上午已陪同至派出所報案，目前案件進入司法程序，細節暫不公開。網路上亦有匿名貼文指稱，疑似被男同學以腳踹頭，引發關注。

柚子醫師女兒疑遭校園霸凌，報案進入司法程序、北市教育局啟動調查。（圖／翻攝畫面）

台北市教育局表示，學校在第一時間完成校安通報，並啟動調查及輔導程序，強調對校園暴力零容忍，將確保學生權益不受影響，並提供必要心理支持。

柚子醫師近日曾在臉書透露女兒突發身體狀況，出現疑似癲癇及下肢無力症狀，醫師研判可能與脊椎相關，已安排核磁共振等進一步檢查，家屬盼外界給予空間。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

