「柚子醫師」女兒傳遭男同學踹頭重傷 當事家長：嬉戲中發生意外

擁有超過23萬名追蹤者的知名兒科醫師「柚子醫師」先前透過社群平台發表聲明，證實其女兒與男同學發生衝突。（示意圖／翻攝自pexels）

擁有超過23萬名追蹤者的知名兒科醫師「柚子醫師」先前日透過社群平台發表聲明，證實其女兒日前在校園內受傷，並已由家長陪同報案處理。相關事件引發網路熱議，如今疑似當事家長也出面回應。

根據柚子醫師說法，事發後已於11月27日上午8時陪同女兒前往派出所報案，目前案件已進入司法程序，基於偵查不公開原則，暫不對外說明細節。柚子醫師先前曾在臉書透露，因家中突發狀況臨時請同事代診，並暗示孩子健康出現異狀。後續他進一步說明，女兒曾出現疑似癲癇發作及下肢無力情形，檢查結果顯示可能與脊椎相關，已安排核磁共振等進一步檢查。

廣告 廣告

台北市教育局回應指出，學校於接獲通報後，已依規定完成校安通報，並同步啟動事件調查與後續輔導機制。教育局強調，針對校園衝突事件，立場一貫嚴謹，將以保障學生受教權與身心安全為優先，同時提供必要的心理支持資源。

另一方面，疑似涉事男學生的家長亦在Threads發表聲明回應，表示對於柚子醫師女兒受傷一事深感遺憾，並誠摯祝福其早日康復。該名家長指出，依其目前了解，事件發生於下課時間，孩子在與同學互動嬉戲過程中，因第三名同學拉扯導致身體失去平衡，意外踢到前方就座的女學生，屬於單一、突發的意外事故，並非蓄意行為。

該家長強調，事發後已第一時間配合校方調查，並持續關心受傷學生狀況，未有護短或逃避責任之意。聲明中也提及，現場有多名同學可證實事發經過，實際責任歸屬仍待校方與相關單位進一步釐清。

然而該名家長也對外界輿論表達憂心，指出在事實尚未完整調查前，網路上已出現將事件定調為「霸凌」的說法，甚至衍生肉搜、公審及極端言論，對未成年學生及班級造成心理壓力與學習干擾。他同時質疑校方在調查未完成前，即以霸凌名義對孩子採取隔離上課等措施，恐影響其受教權與心理狀態，呼籲校方回歸中立、審慎原則處理。

此外，針對外界流傳有醫師涉嫌洩漏個資的說法，該家長亦予以否認，表示與相關醫師並無任何認識，相關指控並無事實依據，盼外界勿再任意揣測。

最後該名家長重申，將全力配合學校及司法調查，並妥善引導孩子日後行為，但也呼籲社會大眾與媒體在事件尚未定案前，能以理性、客觀態度看待，避免過度標籤化，影響未成年學生的成長與受教環境。

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言表示，「但柚子醫生的小孩看敘述傷勢嚴重，不只是前往保健室這麼簡單」、「請問是怎樣的嬉戲方式，會造成旁人的無辜重傷呢？重傷的人已經有陰影，之後隔離上課會對彼此都好，緊急安置為必要之處置」、「柚子醫生的聲明稿好像只有說到不當傷害，沒有提到霸凌？另外有洩露醫療資訊是事實（吧？）您說您不認識，那跟您相關的人（老婆、朋友）等等也都毫無關係嗎？」



回到原文

更多鏡報報導

河南違規小學大火釀13死！女老師冒死疏散上百學生「仍重判6年」

孫子在爺爺肚子上「蹦蹦跳跳」 他動脈破裂休克險死

乾哥割頸案「法官一句話」被嗆爆！犯罪心理學專家：世上最傷人情勒