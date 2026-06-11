「查不到就退費！」JV (Jcard Verify) 推出台灣首次鏈上情資公開驗證挑戰

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2025 年台灣詐騙財損金額高達 893 億新台幣，其中虛擬貨幣因匿名性與跨境轉帳便捷性，已成為詐騙集團的主要洗錢管道。這個數字背後，是無數個人與企業在不知情下被捲入高風險的鏈上資金流動。其中亞洲地區已成為全球數位詐騙與跨境洗錢的主要熱區之一。台灣因虛擬資產使用普及，逐漸成為區域高風險資金流的重要節點，市場對於在地化、可追蹤的鏈上情資能力需求也因此快速提升。

隨著 KYT（交易監控）與 AML（反洗錢）工具從選配功能升格為合規基礎設施，一個關鍵問題卻始終未被正面解答：各家平台的情資資料庫，覆蓋率到底有多廣、由沒有機會破案、有沒有機會看到關鍵交易、分析結果又由誰來驗證？ 現行多數工具仍以技術白皮書、標籤數量或合作案例作為能力佐證，採購端與法遵人員在評估時，依然缺乏可信的外部比較標準，形成業界普遍存在的「黑盒效應」。

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圖：思偉達 JV Monitor 風險標籤與資金流向分析介面

從技術敘述到公開驗證：Jcard Verify 推出「查不到就退費」限時挑戰

為了面對鏈上情資可信度的疑慮，思偉達創新科技（STARBIT）旗下，長期深耕亞太鏈上犯罪標籤數據庫的品牌 JV (Jcard Verify)，宣布推出「查不到就退費」活動，希望鏈上情資能被挑戰，也測試目前的地區覆蓋率。

此次活動將於 2026 年 6 月 11 日至 7 月 30 日期間展開，開放所有 JV Monitor 個人使用戶參與。任何個人用戶只要提交符合規範的交易鏈資料（詳情依活動官網公告為準），由系統進行分析；若交易鏈前後三層關聯地址 JV 皆未識別出任何情資風險標籤，即可無條件申請退費。

STARBIT 思偉達創新科技執行長鄧萬偉表示，這次活動最大的不同，在於不再以技術說明作為產品能力的單向陳述，而是直接開放市場以真實資料進行驗證，讓來自各處的使用者親自測試平台的情資覆蓋能力與分析結果。

「身為一個單純的第三方協助分析與認證單位，我們希望市場未來討論的，不只是資料量有多少，而是這些情資是否真的具備可驗證性與實際價值。也就是說，能否真正幫助破案，能否查出關鍵交易。」鄧萬偉表示。

當市場開始重視「可驗證能力」鏈上合規工具進入新階段

STARBIT 思偉達創新科技表示，隨著全球監管機構逐漸重視數位資產透明度，而且穩定幣即將合法的成為企業收付款的工具，市場未來競爭的核心，將是誰能提出更具可信度、且可被公開驗證的分析能力。

此次活動，也被視為台灣鏈上合規工具市場中，少見以公開驗證方式進行的產品測試案例。相較於過去僅展示查詢畫面、資料量、或合作案例的做法，「查不到就退費」機制，等同於直接將情資能力交由市場檢驗。

從台灣到亞太 鏈上情資能力的長期佈局

JV (Jcard Verify) 長期專注於提升數位資產交易的風險可視性，並持續擴充亞太地區鏈上犯罪標籤與情資分析資料庫。旗下核心產品 JV Monitor，目前已支援多條主流公鏈，提供交易監控、風險識別、鏈上行為分析與合規輔助等功能，協助一般企業、交易所、法遵人員與學術研究單位，建立更清晰的數位資產風險判讀能力。

此次「查不到就退費」活動，除了希望降低市場對鏈上情資工具的不確定感，也希望建立亞洲市場對本土鏈上情資能力的信任基礎。對於高度依賴資訊與數據可信度的 Web3 產業而言，可被檢驗才是真正具有價值的能力。

《查不到就退費》活動資訊

活動期間｜2026/06/11－2026/07/30

適用對象｜JV Monitor 個人用戶

活動內容｜提交符合條件交易鏈進行情資判定

回饋方式｜未識別情資標籤者，可退還當月訂閱費或兌換等值時數

活動網址｜https://jcard-verify.star-bit.io/campaign/refund

《 關於 STARBIT 思偉達創新科技 》

思偉達創新科技（STARBIT Innovation Co., Ltd）專注於區塊鏈資安、防詐分析與 AI 輿情分析，旗下品牌 Jcard Verify 深耕鏈上情資標籤提供與分析服務，致力打造可信、安全且可被驗證的數位基礎設施。

官網：https://www.star-bit.io/