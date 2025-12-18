查假出貨查到互毆 ! 拼多多與官員開打 30人集體被「殺良請罪」 網急刪文

中國電商平台拼多多近日捲入一場涉及政府官員、企業高層與大規模裁員的爭議事件。 圖:翻攝自東方財富網

[Newtalk新聞] 中國電商平台拼多多近日捲入一場涉及政府官員、企業高層與大規模裁員的爭議事件。多方消息顯示，本月初國家市場監督管理總局人員前往拼多多上海總部稽查期間，與公司員工爆發肢體衝突，事後引發內部整肅與輿論風暴，但相關報導與討論隨即在中國網路平台上「集體消失」，引發外界高度關注。

拼多多公共事務部員工塗拓航近日實名舉報稱，國家市場監督管理總局稽查局四處處長韓冰，在未查清事實的情況下，默許甚至暗示拼多多對「無關人員」進行無差別辭退，指控其動用公權力發洩個人情緒、試圖「找回面子」。

拼多多公共事務部員工塗拓航近日實名舉報稱，國家市場監督管理總局稽查局四處處長韓冰，在未查清事實的情況下，默許甚至暗示拼多多對「無關人員」進行無差別辭退。 圖:翻攝自X帳號@whyyoutouzhele

多名網友指出，拼多多高層與市監總局人員互毆的消息最早由《財新》披露，但相關報導隨後被刪除；微博、微信公眾號及網友轉傳截圖也陸續消失。有部落客表示，即便僅在文章中提及「拼多多」三字即無法發布，改用「pdd」後雖短暫成功發出，但不到一分鐘便遭刪除，顯示相關議題已成高度敏感內容。

多名網友指出，拼多多高層與市監總局人員互毆的消息最早由《財新》披露，但相關報導隨後被刪除；微博、微信公眾號及網友轉傳截圖也陸續消失。 圖:翻攝自X帳號@wangjupaian

網路爆料稱，《財新》於 12 月 16 日再度發文，核實該衝突事件屬實，並指出市監部門前往拼多多查核的原因，疑與「虛假發貨」問題有關。據稱，在市監總局「告狀」後，拼多多迅速採取行動，將公共事務部約 30 名員工全數解僱，不論是否實際涉入事件，甚至包括共同創辦人之一范潔真，引發員工集體維權行動。但該篇報導隨後亦遭下架。

部分遭解僱員工公開喊冤，指出事發當天根本不在上海，也未參與任何相關後續處理，卻仍被單方面辭退，形容公司此舉是「殺良請罪」、「甩鍋止血」。

《彭博新聞》 17 日報導指出，拼多多已解僱上海一整支政府關係團隊，涉及數十人。知情人士透露，此舉旨在平息與官員鬥毆所引發的風波，且事件已導致中國政府加強對拼多多的監管與稽核。不過，另有未涉事的政府關係團隊仍保留，未遭裁撤。

港媒引述拼多多員工說法，將此次事件稱為「12·3事件」。報導指出，市監總局因接獲舉報，懷疑拼多多涉及「虛假發貨」或「刷量」，才赴上海總部查核，期間爆發衝突，並由警方介入處理。相關新聞在10日開始發酵，但隨即被下架，多名討論此事的中國網路意見領袖也遭封號。

市場監管總局近年在中國網路產業中扮演關鍵角色，曾於 2020 年主導對阿里巴巴的反壟斷調查，引發整個產業的監管風暴。

