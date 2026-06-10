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查偷拍案外案 北市揪聖宜診所、君綺美麗診所「預收費用」開罰！ 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內醫美診所爆發針孔偷拍事件，意外扯出違法預收費用，台北市衛生局今（10）日公布最新稽查結果，除先前查獲站前愛爾麗診所等6家診所有預收費用等違反醫療法及《管制藥品管理條例》情事已裁罰之外，於行政調查時再查獲站前聖宜診所、聖宜診所（大安）、君綺美麗診所預收費用，各處以罰鍰新台幣5萬元。

台北市衛生局表示，衛生局是在持續進行跨局處反針孔稽查及行政調查時，再查獲站前聖宜診所、聖宜診所（大安）、君綺美麗診所違反收費標準、擅立收費項目等違反《醫療法》第22條第2項情事，依《醫療法》第103條規定，各處以罰鍰5萬元，共計裁罰15萬元。截至目前累計台北市共裁罰9診所326萬元。

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根據衛生局統計，截至6月9日止，北市已實地稽查230家包含診所、美容瘦身、產後護理等相關機構，為保障市民就醫之各項權益，將持續透過常態性與無預警稽查，監督各醫療機構落實隱私維護，若查獲任何違法侵害民眾隱私事證，也積極進行行政調查、同步移請檢警單位進一步司法調查外，對查有違反醫療相關法規情事者，亦將予以最嚴厲之行政處分。

台北市衛生局表示，因醫療隱私偷拍相關事件而向台北市尋求申請退費的消費爭議案件，截至6月9日止已接獲148案，衛生局除函文要求涉案診所應積極與民眾協商妥處外，並同步進行行政調查，若查有其他違反醫療法相關情事者，將依法予以裁處，以維護市民應有權益。

照片來源：台北市衛生局提供稽查照片

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