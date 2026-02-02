查傑彷彿新版鄭志龍 郭俊言似乎是下一個田壘

身高202公分的郭俊言，單場三個三分球，命中率75%，打出下一個田壘的戰力。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】查傑，身高187公分的混血射手，第一年站在UBA戰場就已經躍升為虎科大先發得分後衛，這一名年僅18歲的中美混血新秀，從松山高中畢業南下虎尾(雲林縣)之後，球風愈來愈有昔日國手鄭志龍的味道。

同樣是第一年穿上虎尾科大球衣的郭俊言，現在身高202公分，已經躍居為國內UBA最高三分球砲手，今天他面對陣容豪華的政治大學轟進3顆三分球，命中率是恐怖的75%，供全隊最高的21分，也是累計加入虎尾科大第一年的6度得分破20大關。

查傑，是虎科校史上最年輕先發主力，出生於2007年7月的小查，在國中階段就已經嶄露出攻擊的天分，去年就讀松山高中也打出驚人戰力，幫助松山高中摘下HBL總冠軍，這也是他被虎科大網羅納入先發射手的主要原因。

年輕的查傑，和郭俊言的出色表現，令前中華隊總教練許晉哲(右)大開眼界。 (魏冠中攝影)

