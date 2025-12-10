查光電弊案被解讀成逼宮？邱毅：蔡英文在對賴清德出手

前總統蔡英文近日發文討論綠能轉型問題，前立委邱毅發文稱，蔡英文此舉其實是「逼宮賴清德」。 圖：外交部/提供

[Newtalk新聞] 前立委邱毅今（10）日在臉書發文，針對前總統蔡英文近日再次發文強調將「不分藍綠、嚴辦光電弊案」一事，將矛頭直指前總統蔡英文，甚至直言此舉形同「逼宮賴清德」，更批評光電弊案之所以泛濫成災，「罪魁禍首就是蔡英文」。

邱毅發文表示，蔡英文說「光電弊案不分藍綠，強力肅貪」，講的是義正詞嚴，冠冕堂皇。「似乎忘了光電弊案氾濫成災，罪魁禍首就是蔡英文。」

邱毅直言，蔡英文政府力推民進黨「反核」裡面，設定 2025 「非核家園」目標，還揚言綠電可以彌補核電退出的缺口，但現實中台灣的能源配比與環境考量無法企及。

他表示，台灣最可能發展的綠電就是光電，因此在當年「非核家園」的鼓舞下，各地的光電公司紛紛出現。台電必須以 3 倍價格來購電，表面上是保障光電產業的獲利，其實就是利益輸送。

前立委邱毅。

邱毅指出，既然光電產業穩當得到暴利，那誰可以在光電產業立足呢？他點名與蔡英文關係密切的「特權人物」紛紛冒出頭來，結合地方金主、官員、黑道，形成以光電為核心的黑金共生體。儘管後來檢調單位得到檢舉，有介入偵辦的行動，卻常無來由的突然被喊停。「誰在包庇光電弊案？全台灣的人都知道是蔡英文。」

邱毅直言，現在蔡英文表示要強力查辦弊案，一則想撇清責任，二則逼宮賴清德。他指出、賴清德近期態度想重啓核二、核三，以及挽救台灣缺電的燃眉之急。然而在蔡英文眼中，這就是公然給她的非核家園踩煞車。「她提查辦光電弊案，就是說光電是正確的發展方向，是你賴清德欠缺治理能力，才搞出這麼多光電弊案。」

邱毅提到，賴清德現在支持率還在低谷，在「大罷免大失敗」後一直沒有復原。「蔡英文是趁你病要你命，現在終於正式出手了。」他揣測，蔡英文對 2028 年回鍋大選是有興趣的，「至少可能先推出陳其邁搶下行政院、支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩」。

