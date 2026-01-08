查到了！藍營傳退伍軍官赴中改全面申請 梁文傑：AI一本正經胡說八道

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



行政院日前拍板修法擴大規範公務員赴中，並禁止領有月退俸的校級軍官出席妨害國家尊嚴的活動。立法院國民黨團日前指出，不少退伍校官已經接到通知，赴中全面改申請制，對此，陸委會查到消息來源，網路上有人散播人工智慧（AI）的回答，根本是一本正經胡說八道。

立法院國民黨團於1月5日指出，近日許多退伍基層國軍校級軍官收到通知，赴中國地區不論事由，全面改為申請制，全面限制退伍軍官赴陸，並威脅重罰或取消月退俸。對此，陸委會當時透過文字回應，退伍軍官改為全面申請制為不實消息，只有禁止赴中出席妨害國家尊嚴活動。

梁文傑今（1/8）日指出，經查詢國民黨指稱錯誤的說法，可能來自網路平台或是line社群散播AI提出的回答，AI回答，退役校級軍官（領月退俸者）若想赴中旅遊，必須向國防部資源司填具申請表，並由原服務單位審查，經核定後，透過移民署線上系統申請許可等文字。

「這個當然是錯誤的，根本沒這回事！」梁文傑續指出，退役校級軍官領月退俸者屬於管制人員，需依相關規定申請，其實根本沒有沒這回事，他強調不管是哪一種AI，經常是一本正經胡說八道，呼籲不要輕易相信AI所製造、所產出的訊息。

