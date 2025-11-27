查到地點…網黃闖高雄好市多「拍上空照稱把自己賣了」警方要辦了

社會中心／高雄報導

有女子在好市多賣場內拍攝不雅照。（示意圖／資料照）

知名美式賣場好市多（Costco）「黑色星期五」24日正式開跑，也因此擠滿人潮，不料，卻有一名知名網黃趁機躲在貨架中，並掀起上衣露出胸部拍照，還PO網稱「要把自己賣掉」。對此，除了好市多對該名女子發禁令，不准她再進入賣場外，前鎮分局也表示，目前未接獲報案，將主動調閱監視器查察。

據了解，一名在Ｘ、Dcard與FansOne擁有30萬粉絲的網黃，趁著好市多高雄某店的工作人員及民眾不注意，鑽進寵物食品區拍攝「掀衣上空照」並上傳「社群平台」X，還發文表示，「黑五逛完兩圈以後發現錢不太夠，所以決定把自己賣掉。」瞬間引發熱議；不過，該網黃已在昨（26）日將貼文刪除。

對此，好市多表示，提供會員高品質的商品、服務與良好的消費環境，是好市多一貫的宗旨。針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。同時強調，若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。

前鎮分局表示，尚未接獲報案，將主動調閱相關影像畫面，追查照片拍攝者到案，以釐清事發經過、還原事實，如有網路貼文所述行為，恐涉及妨害風化罪，將依法調查後移請高雄地方檢察署偵辦。

不良行為，請勿模仿！

