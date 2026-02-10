查助理費卻動用專辦共諜大隊？ 調查局國安站主任現身立院坐鎮搜高金辦公室

北檢主任檢察官曾揚嶺(左)與調查局國安站主任楊任之(右)現身立法院，搜索高金素梅辦公室。

無黨籍立委高金素梅位於立法院中興大樓的辦公室，今日（10日）上午突遭檢調大規模搜索。引發外界高度關注的是，搜索現場赫然出現法務部調查局國家安全維護工作站（國安站）主任楊任之親自帶隊坐鎮，其身分極具敏感性。

今日上午9時許，數名檢調人員進入高金素梅國會辦公室進行搜索。據現場直擊，國安站主任楊任之全程在場監督，神情嚴肅，辦公室門口遭到封鎖，隨後檢調陸續帶走多箱卷宗與電腦硬體。由於國安站是調查局偵辦共諜案的主力，專責處理《反滲透法》、《國家安全法》及間諜案，此次主任親自出馬查辦，令外界高度揣測案情可能涉及國家安全等敏感領域。

根據了解，檢調初步證實目前的搜索罪名是涉及《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪（詐領助理費）。然而，偵辦助理費案件卻由專門負責國安案件的國安站執行，此舉動著實令人吃驚，外界普遍揣測是否另有伏筆或尚未曝光的隱情。

對於此次突襲式搜索，國民黨立委羅智強發聲質疑，這可能是針對高金素梅近期公開質疑 AIT 處長谷立言等「抗美」立場進行的政治肅清。高金素梅目前已被列為被告，預計晚間將由國安站移送台北地檢署進行複訊。由於目前正值立法院會期中，若檢調欲逮捕聲押，依法須先經立法院許可。



