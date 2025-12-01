查基隆油污元凶 市府告發、檢分案偵辦

（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆河近日受到油污染，造成基隆市約10萬戶、新北市汐止區5萬戶用水受影響，用水有油味。基隆市長謝國樑今天說，政風處下午向基隆地檢署告發。基檢表示，已分案偵辦。

謝國樑下午在市府受訪表示，環保局與環境部正調查污染源，判斷應該是事業等級的油污染，目前還無法釐清行為人，政風處長李國正下午已向基隆地檢署提出告發，期盼攜手合作揪出元凶。這次事件對民生用水造成嚴重影響，甚至危害公共安全，市民、台灣自來水公司都是受害者，一定要水落石出。

記者詢問，淡北道路工程日前鑽破地下自來水管，導致新北淡水停水逾3天引發民眾不滿，新北市長侯友宜致歉，謝國樑是否要針對近日用水不便對市民道歉。

謝國樑說，今天分別與新北市副市長朱惕之、國民黨立委廖先翔，討論造成汐止區居民用水不便問題，此時應努力解決、克服難關。基隆市油污染事件與淡水意外挖破地下自來水管情況略有不同，現在最重要是查出元凶，市府的確有部分的公權力，但相較司法調查權仍有落差，查出元凶後，願意對於造成市民用水不便表達立場與看法。

基隆地檢署表示，今天與基隆市環保局、基隆市警察局開會，針對相關案情研析，並立即組成專案小組，指派國土暨環保專組的檢察官負責偵查。

後續會與相關單位保持密切聯繫，釐清整起事件是否涉及水污染防治法或其他法規，如涉有刑事不法，必將秉持依法、嚴謹、迅速原則，詳盡查辦，以維公共利益及社會大眾用水安全。

此外，市府將開罰台水公司新台幣50萬元，基隆市議會議長童子瑋表示，開罰「現在不是時候」，第一時間不是將責任往外推，今天仍有許多水車進駐社區支援供水，應先解決民生用水問題再來檢討。

謝國樑表示，超過10萬戶用水受到影響，飲用水管理條例有明確規範，必須符合用水標準，該做的行政處分，市府必須做，也會與台水公司緊密合作，請所有市民、司法單位窮盡一切力量揪出元凶，不要讓大家覺得做這件事可以逍遙法外。（編輯：方沛清）1141201