太子集團詐騙》立委質疑洗防失靈 金管會：國內10銀行有通報

[Newtalk新聞] 跨團詐騙集團「太子集團」在台灣涉洗錢案，檢調日前查扣大量房產、名車及現金，總金額逾45億2766萬元。國民黨立委賴士葆今（12日）於立法院財政委員會質詢，指責銀行讓詐騙集團幾十億元現金交易，金管會、銀行局都在睡？金管會主委彭金隆則回應，他們有立刻進駐銀行去檢查每一筆金流，但初步來看，詐團進出交流得這10家銀行的大額通報應該是都符合規定。 賴士葆質詢表示，太子集團跨國洗錢，在台灣有上億元的現金交易購買豪宅及上千萬元的汽車，這都是現金交易耶！銀行對一般民眾提領10萬、20萬元就問東問西，面對詐欺犯動擇幾億、幾十億元的現金提領都沒關係？銀行在幹什麼？睡覺啊？ 彭金隆回應，謝謝給他機會向國人說明，但賴士葆講的兩個是完全不一樣的，一個是為了保護民眾所做的阻詐，另一個是反洗錢的作為，「委員剛才提到，我們都在睡，那是媒體說的」。 「你們都在睡啊！」賴士葆立刻打斷稱，銀行不是KYC（Know Your Customer認證）嗎？那為什麼幾十億元可以直接從現金帳戶出去？ 彭金隆說明，他們在10月14日因為收到美國的制裁，10月14日就馬上凍結相關帳戶，10月14日就去精簡，他們做

新頭殼 ・ 1 天前