太子集團詐騙》立委質疑洗防失靈 金管會：國內10銀行有通報
柬埔寨太子集團詐騙案在台引爆，檢調發現太子集團在國內擁有豪宅、超跑外，還擁有60個銀行帳戶，立委12日質疑金管會在金流把關是否有問題？金管會主委彭金隆表示，銀行都有依規通報，從2019年後，國內10家銀行對太子集團通報大額金流52次，由於金流複雜，金管會也在努力了解。
上月，美國聯邦檢察官對太子集團主席陳志等人起訴，涉嫌詐騙、洗錢等罪名，調查局因此展開調查，調查發現，太子集團不僅在台北101設辦公室，還擁有國內知名豪宅「和平大苑」11戶、48個車位、26輛名車，由於太子集團在台經營多年，涉及洗錢金額龐大，卻無人發現，直到美國通報，此案才爆開。
立法院財委會針對太子集團案炮火隆隆，藍綠立委都關切，為何太子集團能購買多戶豪宅？同時能和國內銀行貸款？質疑政府防洗錢機制形同虛設，彭金隆表示，由於購屋是用全額現金，現金來源部分來自海外資金，部分是透過存款單質借，銀行有察覺異常，也因此通報52次。
彭金隆強調，金管會密切和高檢署合作也已成立跨部會小組，銀行都有依規進行，若真的被犯罪集團突破機制，體系就要做檢討，也會藉由這次案例思考如何防杜豪宅、豪車金流。金管會銀行局長童政彰說，不只金融機構發現異常要通報，假設房仲發現有疑慮也有申報義務。
其他人也在看
太子集團跨國洗錢 金管會證實與10家銀行有金流
柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子控股集團」涉嫌跨國詐欺、洗錢案持續延燒。金管會主委彭金隆今天(12日)在立法院財政委員會答詢時，首次說明金管會針對太子集團洗錢案所涉及的金流調查，並證實其與台灣10家銀行有金流，且都已完成約詢，初步來看，銀行在大額通報上都有符合規定。 太子集團在柬埔寨從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，並於世界各地建立龐大網絡洗錢，已經遭美、英兩國聯手制裁。根據檢調追查，太子集團也將部分海外不法獲利匯入台灣，並透過在台設立的多家公司購買11戶「和平大苑」豪宅以及29輛超跑等方式洗錢。 太子集團從海外匯入台灣的不法資金流向引發立委關注。國民黨立委賴士葆12日在立法院財政委員會質詢金管會主委彭金隆時，關切太子集團將不法資金匯入台灣金融體系，銀行是否都有掌握？ 彭金隆表示，10月14日收到美國針對太子集團的制裁通知後，立即凍結相關帳戶，隔日並金檢國內銀行，重點包括銀行是否有依規定大額通報，有沒有作CDD、 EDD等加強盡職調查，銀行局也特別約詢所涉金流的銀行，要確保銀行是否有善盡反洗錢的責任。彭金隆說：『(原音)銀行在針對異常交易、大額交換必須做反洗錢的通報，接下來對任何一筆交易中央廣播電台 ・ 1 天前
放任太子集團幾十億現金提領？ 金管會：銀行通報都符合規定
[Newtalk新聞] 跨團詐騙集團「太子集團」在台灣涉洗錢案，檢調日前查扣大量房產、名車及現金，總金額逾45億2766萬元。國民黨立委賴士葆今（12日）於立法院財政委員會質詢，指責銀行讓詐騙集團幾十億元現金交易，金管會、銀行局都在睡？金管會主委彭金隆則回應，他們有立刻進駐銀行去檢查每一筆金流，但初步來看，詐團進出交流得這10家銀行的大額通報應該是都符合規定。 賴士葆質詢表示，太子集團跨國洗錢，在台灣有上億元的現金交易購買豪宅及上千萬元的汽車，這都是現金交易耶！銀行對一般民眾提領10萬、20萬元就問東問西，面對詐欺犯動擇幾億、幾十億元的現金提領都沒關係？銀行在幹什麼？睡覺啊？ 彭金隆回應，謝謝給他機會向國人說明，但賴士葆講的兩個是完全不一樣的，一個是為了保護民眾所做的阻詐，另一個是反洗錢的作為，「委員剛才提到，我們都在睡，那是媒體說的」。 「你們都在睡啊！」賴士葆立刻打斷稱，銀行不是KYC（Know Your Customer認證）嗎？那為什麼幾十億元可以直接從現金帳戶出去？ 彭金隆說明，他們在10月14日因為收到美國的制裁，10月14日就馬上凍結相關帳戶，10月14日就去精簡，他們做新頭殼 ・ 1 天前
太子集團買豪宅名車涉洗錢 金管會：檢討相關規範
（中央社記者蘇思云台北12日電）立委質疑太子集團涉嫌設立類似空殼公司買豪宅洗錢。金管會主委彭金隆今天表示，銀行都有依規定通報，但從個別案例觀察，仍有突破洗防機制狀況，後續將檢討相關規範，另外，針對購買豪宅豪車金流，也會思考流程中如何防杜。中央社 ・ 23 小時前
普發1萬首批入帳！醫曬「帳戶截圖2種備註」 大票人狂比對
普發1萬元現金首批今入帳，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金發現，他與妻子的網路銀行帳戶備註欄內容不一樣，一筆寫「行政院發」，另一筆則標註「全民＋1政府相挺」，讓他好奇網友的備註欄寫什麼，貼文迅速引發熱烈討論。中時新聞網 ・ 1 天前
普發1萬入帳「一早醒來卻沒了」 她曬交易明細直呼：太慘了
普發現金1萬元昨晚（11日）開始分批入帳，多數民眾都在今（12日）凌晨深夜收到錢。不過有網友苦笑，自己一覺醒來查看銀行帳戶交易明細，才發現1萬元馬上就沒了，自嘲「太慘了」。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
黑心資產何去何從？太子集團查扣「豪宅、名車」價值逾45億 恐法拍變現收入國庫
據了解，太子集團創辦人陳志（Chen Vincent Zhi）透過加密貨幣詐騙與線上博奕，在全球建立龐大犯罪網路。美國、英國日前同步出手，凍結其市值約150億美元的12.7萬枚比特幣。由於其涉案範圍遍及全球，台灣檢警日前配合查辦，果然查扣大筆資產，並拘提相關人士共25人到案。根據...CTWANT ・ 1 天前
太子集團「現金買豪宅超跑」 銀行、建商都不奇怪？ 彭金隆回應了
太子集團「現金買豪宅超跑」 銀行、建商都不奇怪？ 彭金隆回應了EBC東森新聞 ・ 23 小時前
開放穩定幣 逐步規劃
穩定幣是否能成為日常消費使用的型態，金管會主委彭金隆昨（12）日表示，穩定幣要能發揮功能，必須有明確的應用場景，金管會第...聯合新聞網 ・ 8 小時前
太子集團藏身台北101惹議！ 賈永婕澄清：程序合法「我們沒有公權力」
跨國詐騙集團「太子集團」近日遭檢警大規模搜索，引發社會關注。其在台的博弈業務據點是在台北 101，以每月百萬元租金租下15樓、49樓兩個樓層，內部還有頂級私人會所，可見財力雄厚。對此，台北101董事長賈永婕今（13日）首度發聲，表示自己得知當下也很震驚，但進一步了解後，發現對方申請進駐的流程皆符合法規，強調101沒有公權力，不能像檢警一般調查租客身分背景，呼籲政府指派專責單位，負責租戶背景審查與後續監督。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
鳳凰颱風零星災情 苗縣578戶曾停電
（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣因颱風鳳凰出現間歇雨勢，局部地區有較大陣風，台電苗栗區營業處統計今天截至下午2時，曾停電戶數578戶，主在沿海鄉鎮地區，均陸續搶修儘速恢復供電。中央社 ・ 21 小時前
洗錢機制崩潰？立委質疑太子詐騙上億金流沒看到？金管會急滅火
立法院財委會今（12）日質詢聚焦太子集團涉在台洗錢案。面對「金管會是否沒有確實掌握」的質疑，金管會主委彭金隆表示，美方於10月14日通報制裁名單後，主管機關隨即要求銀行凍結相關帳戶；翌日10月15日便啟動對10家往來銀行的金檢。初步查核結果顯示，各銀行均依規定辦理大額交易與疑似洗錢（STR）通報；自108年以來，與本案相關的申報合計達52次。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台南警方加強交通事故熱區巡查執法 (圖)
交通部公布114年前8月各縣市交通事故死亡人數，台南市高居第一。台南市政府12日指出，將加強熱區巡查及精準執法。圖為警方攔檢情形。中央社 ・ 21 小時前
前8月台南交通死亡最多 市府：加強熱區巡查執法
（中央社記者楊思瑞台南12日電）交通部今天公布今年前8月各縣市交通事故死亡人數，台南213人高居第1，台南市政府指出，高齡與機車兩類族群占事故最大主因，已加強熱區巡查及精準執法，並規劃模擬宣導體驗。中央社 ・ 21 小時前
太子集團洗錢案金檢10銀行 金管會：均有做大額通報
（中央社記者蘇思云、王揚宇台北12日電）立委今天關注太子集團涉嫌在台灣洗錢案，質疑金管會沒確實掌握資訊。金管會主委彭金隆表示，美國10月14日通報後就馬上凍結帳戶，並於15日啟動金檢10家銀行，初步了解銀行都有依規定做大額通報，108年以來針對此案共計有52次申報動作。中央社 ・ 1 天前
8旬婦涉悶死癱瘓兒遭判刑 須文蔚籲總統特赦
（中央社記者蕭博文、劉世怡台北12日電）北市8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請特赦，上訴二審中。台師大文學院長須文蔚今天說，本案是8旬老婦的絕望與法官的悲憫，籲總統特赦。中央社 ・ 21 小時前
太子集團2018年就來台洗錢 涉及10家銀行！金管會彭金隆：10/15已發動金檢
洗錢45億元的太子集團2018年就進入台灣，且涉及60個帳戶和10家銀行。金管會主委彭金隆表示，10月14日美國制裁通報後，台灣立即凍結相關帳戶，10月15日馬上啟動金檢，並與高檢署密切討論。金管會負責監控異常交易，銀行都有做到，阻詐沒有問題。太報 ・ 1 天前
匯款給女兒被行員狂阻止 她聽原因愣：因噎廢食
近年詐騙集團猖獗，銀行在處理客戶資金往來更加謹慎，也引發不少民怨。網紅「潔媽」表示，昨天去銀行匯款給女兒，竟然辦了1.5小時，行員極力阻止她匯錢，強調現在要匯款給非本人管制很嚴謹，要求她提供文件證明和對方是母女關係；潔媽無奈表示，只不過要匯一些旅費給女兒，且也不是第一次匯，忍不住大嘆「我知道現在詐騙非常多，但是不是因噎廢食了？」中時新聞網 ・ 1 天前
緬北詐騙園區華人首腦引渡返陸 公安部宣示打詐決心
大陸方面最近下重手，打擊緬北詐騙園區，中國籍賭博大亨，緬甸「KK園區」幕後金主之一的「佘智江」，昨（12）日已經遭到泰國引渡回中國大陸。中國公安部強調，這是大陸跨國執法的重大成果，對於侵害人民合法權益中廣新聞網 ・ 3 小時前
爆太子集團首腦曾入境至少10次 羅智強批政府狀況外：打詐國家隊有夠無能
柬埔寨詐騙集團「太子集團」因跨國洗錢遭美英兩國聯手制裁，北檢日前發動搜索，查扣太子集團在台灣的資產，其中包括11戶和平大苑豪宅、29輛超跑，總金額逾45億元。對此，藍委羅智強在臉書發文砲轟，若非英美制裁，我國執法單位仍在狀況外，毫無作為，而檢調拘提25名涉案成員，最終聲押獲准4人，其餘幹部交保，集團高層特助更只以15萬元交保，就知道打詐國家隊有多麼無能。......風傳媒 ・ 1 天前
遭中共全球通緝！ 沈伯洋親上火線回應了
重慶公安局日前針對民進黨立委沈伯洋立案調查，中國央視還發影片宣稱有紅色通緝令，將對沈伯洋展開全球抓捕、跨境司法合作，對此沈伯洋做出最新回應，呼籲台灣守護民主自由，讓這件事到他為止就好。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前