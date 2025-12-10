查川普就開戰？美警告國際刑事法院別越線 嗆聲ICC：不修法就制裁

美國總統川普政府對國際刑事法院（ICC）施壓，要求修改《羅馬規約》，排除對其本人及高層官員的調查權限。（圖／達志／美聯社，下同）

美國總統川普（Donald Trump）政府近日要求國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）修改其創立文件《羅馬規約》，以確保該法院未來不得對川普及其高層官員進行任何形式的司法調查。若ICC未配合，美國警告將展開新一輪制裁行動，可能擴及法院機構本身，進一步升高雙方對立。

位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC），近來因調查美軍與以色列行動而與美國關係緊張。

根據《路透社》獨家報導，此項訴求由一名川普政府高層官員匿名向媒體透露，指出華府已向ICC與多個美國盟邦的締約國傳達立場。除排除對美國高層的調查權外，美方同時要求ICC撤銷對以色列領袖在加薩戰爭中涉嫌戰爭罪的調查，並正式終止自2020年針對美軍在阿富汗行動展開的戰爭罪調查。

川普政府已將其對ICC的訴求通報多個盟邦，尋求國際支持施壓。

該官員表示，若ICC未採取具體行動回應這三項訴求，美國將不排除再度制裁ICC官員，甚至對法院整體實施制裁。據悉，美國稍早已對9名ICC官員施加制裁，包括法官與檢察官，但尚未觸及整個法院機構。倘若美方決定擴大制裁，將可能對ICC支付員工薪資、銀行往來與辦公運作產生實質衝擊。

國際刑事法院（ICC）擁有起訴在任元首的權力，美國政府則持續批評其侵犯主權並威脅制裁。

儘管美國從未簽署或批准《羅馬規約》，歷屆美國政府，包括民主與共和兩黨，都批評ICC侵犯美國主權。川普政府此次態度更為強硬，要求透過修法形式使美國高層官員獲得司法豁免。根據ICC現行規定，修改《羅馬規約》需取得三分之二締約國支持，若涉及法院職權本質變更，門檻更高，過程將極為艱鉅。

美國川普政府警告，若ICC不滿足其訴求，將對該法院及其官員實施新制裁。

ICC目前對多起戰爭罪案展開行動，包括2023年11月對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、前國防部長加蘭特（Yoav Gallant）與哈瑪斯（Hamas）軍事領袖馬士禮（Ibrahim al-Masri）發出逮捕令，指控三人在加薩戰爭中涉及戰爭罪與危害人類罪。此外，ICC於2020年對阿富汗衝突啟動調查，涵蓋美軍可能涉及的罪行，雖自2021年後淡化處理，但案件至今未正式結案。

該名美方官員坦言，川普政府擔憂在2029年任期屆滿後，ICC可能將矛頭對準川普本人、副總統及國防部長等人展開追訴。他強調：「這是無法接受的，我們不會讓這種事情發生。」不過，白宮對此尚未發表回應。對於美方施壓與制裁威脅，ICC僅簡短回應稱，修改《羅馬規約》屬於締約國的權限。是否會因應美國要求啟動修法程序，目前尚無具體回應。

ICC自2020年起調查美軍在阿富汗的軍事行動，美方要求正式終止該案。（圖／翻攝自X，@krassenstein）





