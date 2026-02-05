政治中心／綜合報導

針對幽靈連署案，檢調在去年搜索國民黨宜蘭縣黨部，並以偽造文書、個資法等罪起訴12人，時隔七個月檢調發動第二波搜索，兵分多路前往宜蘭縣議員林岳賢的住處及辦公室，因為檢調懷疑林岳賢涉嫌洩密檢方資訊給國民黨宜蘭縣黨部，因此將林明昌、林岳賢父子倆帶回約談，傍晚偵訊後林岳賢以30萬元交保。

一早現身宜蘭調查局，國民黨宜蘭縣議員林岳賢，因涉嫌洩密案，檢調兵分多路展開搜索，同時將林岳賢父子倆帶到約談。

宜蘭縣議員（國）林岳賢：「協助釐清案情沒什麼事情啦，（有覺得很冤枉嗎），天大的冤枉，（覺得選舉前的政治操弄嗎？），這個我倒是沒有這樣覺得，配合釐清案件就這樣子。」





查幽靈連署洩密案，宜蘭縣議員林岳賢30萬交保。（圖／民視新聞）





林岳賢複訊前先為自己喊冤，據了解檢調這回約談，因為去年大罷免幽靈連署，在檢調搜索國民黨宜蘭縣黨部的前一天，林岳賢在家族LINE群組，發了一句"不可靠消息，明天可能搜索宜蘭縣黨部"，因此檢方認為他涉嫌洩密罪，偵訊後林岳賢以30萬元交保，他的父親林明昌同時也是宜蘭縣黨部主委，則以證人身分被請回。

國民黨宜蘭黨部主委林明昌（2025.05.22）：「司法會還我清白。」





查幽靈連署洩密案，宜蘭縣議員林岳賢30萬交保。（圖／民視新聞）





回顧整起案子，去年國民黨和民團"滿城封宇"發動連署，要罷免民進黨立委陳俊宇，在第一階段就沒能達標，縣黨部人員涉嫌指示和偽造名冊多達到4000多份，宜蘭地檢署去年6月起訴12人，時隔七個月檢調再度展開行動，是否有公務員涉嫌洩密，也將是檢調追查重點。

原文出處：查幽靈連署洩密案 宜蘭縣議員林岳賢30萬交保

