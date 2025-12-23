查張文金流！北市警局：家屬共匯約37萬元 存簿餘額僅剩39元

北市警局指出，經清查張嫌的相關裝備、犯案工具及刀械來源，均來自購物平台網購。 圖：台北市警局提供

[Newtalk新聞] 台北市政府警察局專案小組持續針對犯下1219北市隨機襲擊事件偵辦進度說明嫌犯張文的金流、犯案工具來源及勾稽犯案前行蹤軌跡進行調查分析，經查張文固定使用名下的中華郵政帳戶，帳戶明細顯示，收入來源係張嫌家屬自112年底至114年10月間，約每3個月給予3萬至6萬不等金額，共計匯入約37萬元，查張嫌112年8月自保全公司離職後即無收入，支出全倚賴當保全收入存款及家屬金援，迄今幾乎用罄，餘額僅剩39元。

北市警局指出，經清查張嫌的相關裝備、犯案工具及刀械來源，均來自購物平台網購，該案計查扣13把刀械，其中3把長刀，分別價格2300元至2700元不等、10把短刀，分別價格600餘元，均係透過超商等管道取貨；另專案小組擴大調閱張嫌犯案前的軌跡，發現張嫌均獨自一人行動，114年12月18日18時47分張嫌先前往誠品南西店5樓，確認至5A夾層及頂樓之樓梯位置後，下樓至4樓服務台向客服人員表達欲拍攝對面文創園區聖誕樹為理由，詢問是否能登上頂樓，惟客服人員以該區域未對外開放婉拒。專案小組掌握張嫌採購時間、清單及場勘畫面，研判張嫌係經過縝密規劃與準備，預謀犯案至為明顯。

為儘快釐清張嫌的犯案動機，專案小組請民眾若知悉張嫌犯罪工具、交往情形、薪資財務與酬庸等相關資訊，請撥打北市警局檢舉專線「02-23817263」或「110」報案專線。

