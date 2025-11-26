查扣太子集團名下豪車再多8輛 今拘在台最高領導人另名司機

檢警今(11/26)日拘提李添另一名在台司機陽金泉(戴帽)。呂志明攝



台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團控股」（Prince Group）在台違法弊案，查扣豪車再有斬獲，由原先已扣押的26輛，經過專案小組不眠不休的追查，又扣得8輛豪車，總計目前已查扣34輛。專案小組同時又查出太子集團在台最高領導人李添在台的另1名司機陽金泉，昨(11/25)日將他拘提到案後在今(11/26)日下午移送北檢偵辦。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，董事長陳志熱愛蒐集名車，「4大神獸」布卡堤Bugatti Chiron、麥拉倫P1、法拉利LaFerarri、保時捷918 Spyder、布卡堤老爺車和Dior速可達均遭到扣押。調查局提供

太子集團在台灣設立多家公司做為洗錢重要的中繼站，台灣的公司利用母公司挹注的資金大量購買豪宅、名車，當台北地檢署分案偵辦後，為了避免脫產，承辦檢察官日前向法院聲請扣押太子集團在台洗錢的不法資產獲准，這包括不動產18筆（含和平大苑11戶）、車位48個，兩者光實價登錄計價就達38億1421萬餘元。此外，還有各式豪華名車26輛，共值4億7758萬餘元，以及銀行帳戶60個，存款餘額2億3587萬餘元，全部扣押物總價值達45億2766萬餘元。

廣告 廣告

據了解，集團在台最高領導者、中國籍的李添，非常喜愛名車，台灣的26輛豪中,幾乎都是他花重金購得，這些豪車包括布加迪 Bugatti「Chiron 山豬王」以及堪稱「公路合法的賽車」的 Ferrari Monza SP2、全球限量的 McLaren Senna LM、勞斯萊斯、藍寶堅尼、賓士等多部豪車。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，調查人員前往「和平大苑」查扣多部豪車。調查局提供

據了解，當初北檢在第一波聲請扣押的豪車原本有29輛，這些全都是停放在和平大苑的地下停車場，其中因為有3輛在聲請時過戶給他人，因此法院在做出裁定時，只准了26輛。當時專案小組查出，當李添特助李守禮得知要查扣車輛時，透過管道緊急將3輛豪車賣給車商，因此當專案小組準備在11月4日發動第一波搜索時，就鎖定這3輛已被過戶給車商的豪車，並在搜索當天進行查扣。

信義分局今(11/20)日一大早借提在押的李守禮，直到深夜22時30分才解送台北地檢署。呂志明攝

另外，專案小組在11月4日首波以及11月18日第二波搜索，又發現集團在台設立的天旭、台灣太子等多家公司名下也有豪車，專案小組在調閱車籍資料及訊問相關被告後，確認這些豪車也歸太子集團所有，檢察官也認定為不法犯罪所得，予以查扣，總計至今已扣得34輛豪車。

太子集團陳志重要左右手李添在台司機邱子恩。廖瑞祥攝

專案小組繼續追查發現，喜愛蒐集豪車的李添在台除了已知的專屬司機邱子恩(目前在押)，還有另一名司機陽金泉，昨日由檢察官指揮台北市警局信義分局將他拘提到案，並在今日下午移送北檢偵辦。

更多太報報導

牙醫教父養密醫詐領健保遭訴 院方低調回應了

台積電強彈、聯發科攻漲停! 軍工股全面表態 台股勁揚497點 攻上27,409點

委員會首度備詢「如何對付大谷翔平」 李洋妙答：有運科