查扣太子集團名下豪車再多8輛 今拘在台最高領導人另名司機
台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團控股」（Prince Group）在台違法弊案，查扣豪車再有斬獲，由原先已扣押的26輛，經過專案小組不眠不休的追查，又扣得8輛豪車，總計目前已查扣34輛。專案小組同時又查出太子集團在台最高領導人李添在台的另1名司機陽金泉，昨(11/25)日將他拘提到案後在今(11/26)日下午移送北檢偵辦。
太子集團在台灣設立多家公司做為洗錢重要的中繼站，台灣的公司利用母公司挹注的資金大量購買豪宅、名車，當台北地檢署分案偵辦後，為了避免脫產，承辦檢察官日前向法院聲請扣押太子集團在台洗錢的不法資產獲准，這包括不動產18筆（含和平大苑11戶）、車位48個，兩者光實價登錄計價就達38億1421萬餘元。此外，還有各式豪華名車26輛，共值4億7758萬餘元，以及銀行帳戶60個，存款餘額2億3587萬餘元，全部扣押物總價值達45億2766萬餘元。
據了解，集團在台最高領導者、中國籍的李添，非常喜愛名車，台灣的26輛豪中,幾乎都是他花重金購得，這些豪車包括布加迪 Bugatti「Chiron 山豬王」以及堪稱「公路合法的賽車」的 Ferrari Monza SP2、全球限量的 McLaren Senna LM、勞斯萊斯、藍寶堅尼、賓士等多部豪車。
據了解，當初北檢在第一波聲請扣押的豪車原本有29輛，這些全都是停放在和平大苑的地下停車場，其中因為有3輛在聲請時過戶給他人，因此法院在做出裁定時，只准了26輛。當時專案小組查出，當李添特助李守禮得知要查扣車輛時，透過管道緊急將3輛豪車賣給車商，因此當專案小組準備在11月4日發動第一波搜索時，就鎖定這3輛已被過戶給車商的豪車，並在搜索當天進行查扣。
另外，專案小組在11月4日首波以及11月18日第二波搜索，又發現集團在台設立的天旭、台灣太子等多家公司名下也有豪車，專案小組在調閱車籍資料及訊問相關被告後，確認這些豪車也歸太子集團所有，檢察官也認定為不法犯罪所得，予以查扣，總計至今已扣得34輛豪車。
專案小組繼續追查發現，喜愛蒐集豪車的李添在台除了已知的專屬司機邱子恩(目前在押)，還有另一名司機陽金泉，昨日由檢察官指揮台北市警局信義分局將他拘提到案，並在今日下午移送北檢偵辦。
更多太報報導
牙醫教父養密醫詐領健保遭訴 院方低調回應了
台積電強彈、聯發科攻漲停! 軍工股全面表態 台股勁揚497點 攻上27,409點
委員會首度備詢「如何對付大谷翔平」 李洋妙答：有運科
其他人也在看
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 1 小時前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 4 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌近期捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。沒想到，除了黃國昌遭控利用「凱思國際」收錢辦事、涉嫌貪汙，週刊今（25）天再爆，沈裕雄特助鄭淳駿聲稱，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與週刊先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。對此，知名律師黃帝穎評論道，黃國昌之前就深陷「養狗仔」風波，但外界不斷質疑，如此長時間、系統性養狗仔，勢必所費不貲，但黃始終迴避養狗仔的錢從哪來；後來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬一事。如今，沈裕雄特助鄭淳駿出面踢爆，聽聞臺雅高層找上3名立委、砸200萬，要求檢調「辦他」；黃帝穎直指，倘若屬實，將上升立委集體貪瀆案。黃帝穎續指，黃國昌於6月18日為臺雅案在國會質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢、且態度猖狂，還當場自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」。如今竟還被爆，黃國昌狗仔公司凱思，涉嫌收受臺雅集團200萬元涉貪。律師黃帝穎。（圖／民視新聞）對此，黃帝穎分析說，「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。他指出，回顧SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑；前立委徐永明更是沒拿到錢、僅憑期約200萬捐入時代力量政黨專戶，就被法院判刑7年4月。黃帝穎接著提到，時任國民黨立委廖國棟，透過白手套公司收賄，錢有收到；行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，結果廖國棟最終遭法院判刑8年6月。參照廖的案例，黃帝穎認為，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部、黃國昌的狗仔公司凱思，若也入帳臺雅集團200萬，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟。「刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了 更多民視新聞報導捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 1 天前
婦腦癌被宣告死亡 火化前突睜眼「復活」！家屬嚇到狂尖叫
根據泰媒《曼谷郵報》報導，這起事件發生於當地時間23日，有一名65歲婦人因腦癌過世，遺體被家屬送到寺廟Wat Rat Prakongtham辦後事，廟方還透過直播放送告別式全程。婦人的弟弟照顧生病的她3年，22日才接獲通知，婦人已因病離世，也拿到死亡證明文件。婦人的弟弟決定透過寺...CTWANT ・ 1 天前
衰! 租車租到失竊車 駕駛被當嫌犯帶回警局
社會中心／陳崇翰 陳妍霖 宮仲毅 新北報導北市一名王姓男子透過iRent系統，租汽車到新北萬里散散心，沒想到途中遇到警方攔查，說是失竊車，他被當成嫌疑犯，還被帶到派出所，後來發現，原來這輛車曾發生客戶未按時歸還，租車業者提告侵占，雙方後來和解，但警方系統沒有同步更新，才會顯示失竊車，也讓當事人直呼，也太倒楣。警方 vs. 王姓駕駛：「這是怎麼回事？(我租的)，租的？(嗯，怎麼了)，這台車是失竊，(真的假的？)」一聽到，租來的汽車，是一台失竊車，讓王姓駕駛大聲驚呼，完全不敢相信。「報告一下你的身分證，上面應該有你的個資！」警方要王姓駕駛拿出證件，王姓駕駛當場回說，「有，還是我拿給你」。主動配合警方查案，這名王姓男子22日晚間，透過iRent平台租車，從台北市一路開車到新北萬里散散心，沒想到途中，竟然遇到警方攔查，原來，警方透過AI巡防系統，發現是失竊車，立刻將王男帶回派出所，還盤問一個小時，細查之下，竟然是一場烏龍。金山警分局萬里分駐所所長張智傑指出，「經聯繫本案報案人，租車公司黃姓業務表示，今年9月曾因客戶借車未依時歸還，遂代表租車公司前往臺中市警局第五分局東山所報案提告侵佔，警方系統亦會顯示為車輛為失竊狀態，後雖與承租人達成和解，惟和解後，並未主動向警方辦理車輛已尋獲作業，致該車仍為車輛失竊狀態」。衰! 租車租到失竊車 駕駛被當嫌犯帶回警局（圖／翻攝自''Threads@yo850418）事後，王男也在社群平台PO文說，沒想到，這麼神奇的事情會發生在自己身上，沒想到租iRent，租到失竊車，還被警察當成嫌疑犯。原來曾發生有客戶未按時歸還，遭提告侵占，不過最後和解收場，但警方系統沒有同步更新。金山警分局萬里分駐所所長張智傑指出，「立即聯繫告知本案報案人，請他儘速向警方辦理車輛已尋獲等相關手續，避免後續該車遭警方查詢，再次發生誤會」。租車租到失竊車 iRent回應說造成會員不便深感抱歉（圖／民視新聞）iRent平台業者也回應說，本次事件因車輛通報狀態未及時更新，造成會員不便，深感抱歉，除了全額刷退訂單外，並額外補償iRent時數。業者致歉、警方也坦承烏龍，但對當事人來說，租個車被當嫌疑犯，也太倒楣！原文出處：衰! 租車租到失竊車 駕駛被當嫌犯帶回警局 更多民視新聞報導宜蘭蘇澳驚險人車分離！騎士噴飛滑行數公尺 秒站起僅受輕傷18化妝品檢出蘇丹紅！名單全數曝光 最高可處500萬元罰鍰前綠委陳歐珀涉貪500萬交保！ 北院裁定理由曝光民視影音 ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 20 小時前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 3 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
黃國昌涉貪證據浮現 臺雅案關鍵人爆3立委拿錢｜#鏡新聞
民眾黨主席黃國昌利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，鏡週刊再爆對價關鍵人證已浮上檯面，臺雅詐騙案已故老董鄭姓特助指出，他早聽聞臺雅高層找了3名立委砸200萬元要求檢調辦他，一旦說詞經檢調印證，不論將來法院判鄭男有罪獲無罪，都不會改變黃國昌涉貪的事實。鏡新聞 ・ 1 天前
涉非法撲克賭局 NBA拓荒者主帥畢拉普斯將出庭答辯
（中央社波特蘭24日綜合外電報導）美國職籃NBA波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）被控與黑手黨共謀，涉嫌操縱非法撲克牌賭局，預定今天在紐約市布魯克林聯邦法院出庭答辯。中央社 ・ 1 天前
影/日歌舞伎界痛失英才！東京凌晨大火奪命 64歲名演員遇難
日本東京一間製菓工廠兼住家的建築物今（24）日凌晨發生火災，大火導致一名男子不幸喪生。經確認，死者為64歲的知名歌舞伎演員片岡龜藏。中天新聞網 ・ 1 天前
來吉遇見鄒族、奮起湖尋味山城 嘉縣推二日部落文化遊
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局持續推動「鄒族部落觀光」品牌，以文化、自然與生活體驗為核心，推出台灣好報 ・ 1 天前
愛車遭刮花! 高雄醉男"隨機刮車" 車主下班看傻眼
南部中心／陳姵妡、廖錦雄 高雄報導高雄岡山區育才路，有車主下班看傻眼，因為愛車停在路邊，卻疑似遭酒醉男子持利器亂刮亂畫，甚至連車窗都不放過，警方獲報發現被害車輛竟然有四台，已經鎖定嫌犯，而目擊民眾則透露，疑似一名醉男子騎車經過，看到車就開刮。高雄岡山區育才路，有民眾愛車停在路邊，卻遭人持利器亂刮亂畫。（圖／民視新聞）監視器畫面上，一名機車騎士停下，接著下車，開始彎腰，一台接一台車停留，竟然拿東西在刮車，案發地點就在高雄岡山育才路上。民視記者陳姵妡：「這條路上位處工業區，路旁都有許多上班族停放的車輛，沒想到有一名男子惡意刮車，一共就有四台車，像這樣被亂刮。」目擊民眾：「四台車被一個騎機車，喝酒醉的，畫了四台車，整個旁邊都被亂畫。」當事車主同事：「車主很嘔，就是覺得蠻莫名其妙的啦，對啊都是工廠，所以那大車比較多啦，所以可能有時候，大車如果佔在內線車道，就會覺得比較擠，可能有什麼不愉快吧。」高雄岡山區育才路，有民眾愛車停在路邊，卻遭人持利器亂刮亂畫。（圖／民視新聞）目擊民眾透露，疑似是一名喝醉酒的男子，騎車前來，一下車就拿利器對車輛狂刮，四台受害的車主，下班看到都看傻，一台綠色車輛，上頭直接被畫了好幾個大圈圈，黑色的車則是連車窗都被刮花，還有一台白車跟藍車也被刮了好幾條，目前警方已經鎖定可疑男子。高市警前峰所所長陳邦郁：「經到場勘查後，發現另有三輛車子，亦遭刮損之情形，遂主動相關車主到所製作筆錄，經調閱周邊監視器，已鎖定一名疑似酒醉男子所為，本分局將循線追緝到案。」到底是跟車主結怨，還是喝醉亂刮，還得等男子到案詳細說明，但停路邊被亂刮，讓車主們好心疼，已經不敢停在原處，就怕這名怪男，又回來對車輛開刀。原文出處：把車當畫布？ 高雄岡山驚現「刮車怪男」 持利器隨機亂刮 共４車受害 更多民視新聞報導囂張！一中商圈竊賊出沒 貨車司機收貨遭闖車搜刮財物涉持兒少性影像！黃子佼獲判緩刑免關 高院曝原因南部發電、北部爽用？綠委怒喊不公平 要求政府研議「差別電價」民視影音 ・ 1 天前
不滿分產不公！男在姪子婚禮前夕撒冥紙 喜宴又發傳單控哥嫂不孝
高市一名男子因不滿母親遺產處理不公，在姪子婚禮前一天，到他住處撒冥紙、丟雞蛋，甚至在喜宴當天大鬧，散發傳單指控哥哥和嫂嫂「不孝不公不義！上下其手侵吞媽媽財產嗎？」男子和女友被高等法院高雄分院依妨害名譽罪，各判處徒刑4月並定讞。 據了解，被告阿吉（化名）因認為其母遺產分配不公，而與胞兄阿豐（化名）多有自由時報 ・ 8 小時前
柱子遮蔽成「監視器死角」 男稱手機3月內2度失竊
台北市 / 綜合報導 台北市一名男子在網路論壇發文控訴，手機接連在台北車站被偷，報警處理被告知是「監視器死角」，拍不到關鍵畫面，他氣得怒發恐嚇文。我們實際回到事發地點，雖然監視器不少，但確實會被柱子或告示牌遮蔽。警方加強捷運站巡邏，並鎖定一名51歲男子，通知到案說明。警察兩兩一組，在北捷台北車站內巡邏，路過的民眾不時回頭，氣氛有點緊張，包括月台也是重點搜索範圍，因為有網友發恐嚇文，字字句句偏激控訴警方消極，讓捷警不敢大意，記者李采臻說：「一名男子，經常在捷運站坐著休息，不過他宣稱自己的手機，在同個地方被連續偷了兩次，不過，警方回覆他，這裡被柱子擋住，是監視器的死角。」事發在11月22日早上，男子發現手機遭竊，周圍監視器至少三支，不過幾乎都被招牌柱子擋住，聲稱3個月內被偷2次，讓他忍無可忍，民眾說：「(恐嚇文)應該會引來撻伐，就像在捷運上面，就很多博愛座爭鬥戰之類的，我還是會滿警惕的，就怕可能真的會有些不理智的人。」捷運警察隊刑事組組長許永益說：「有關民眾於網站上發文恐嚇捷運站一案，本隊業已掌握貼文者身分，刻正查緝犯嫌到案中。」發文者是一名年約51歲的男性，大多在台北車站附近活動，警方已經通知到案說明，要釐清他的動機，畢竟北車有捷運火車站轉運站，民眾的公共安全不應受到威脅。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
「通緝狼師」謊報身分就醫 院方起疑落網｜#鏡新聞
一名男子先前因為喝醉摔破頭，被送到醫院急診，但因為頻頻報錯身分證字號，被院方起疑報警，員警到場追查之下，發現男子竟然是一名性侵、詐欺通緝犯，原來他曾是一名補習班老師，因為害2名女學生懷孕墮胎而遭到判刑，逃亡兩年多因為一場就醫而被當場逮捕。鏡新聞 ・ 5 小時前
最新／桃園龜山爆警匪追逐！警連開8槍 當場逮到2毒蟲
即時中心／徐子為報導桃園今（24）天上演一場警匪追逐戰！46歲許姓女子今下午3點半在桃園區三民路一段與自強路口違規迴轉，被警方攔查不停，沿路危險駕駛，且途中二度衝撞警車，後來在龜山區綜藝路一段與長壽路口朝輪胎開槍制止逮人，車上搜出海洛因、安非他命、喪屍菸彈與K他命等多種毒品，量不多但種類多。警方開槍還在確認。對此，警方初步說明，今下午15時30分，小檜溪所警員在自強路與三元路攔查違規自小客車，該車拒絕停車受檢立即逃逸，員警立即通報攔截圍捕，該車沿路高速行駛、危險駕駛期間衝撞警車，員警追至龜山區長壽路與忠義路口使用槍械將其輪胎打破，將嫌犯逮捕到案起獲毒品等相關證物。桃園分局副分局長王智瑋表示，員警巡邏盤查違規車輛時，發現該車有毒品器具即喝令駕駛下車受檢，該車拒檢逃逸，且高速行駛意圖衝撞警車，員警見情況危急即朝輪胎射擊8槍，隨即將該駕駛拉下車控制，車內起獲毒品、吸食器等贓證物，全案依涉嫌毒品及公共危險等罪嫌送辦。據了解，有2人被逮，員警擦挫傷無大礙。有網友也在社群平台Threads上指出，龜山剛剛發生警匪追逐，警方當場開數槍。目擊民眾表示，當時看到警方在追逐白色休旅車，車子停下後聽到槍聲，隨後員警持警棍擊破駕駛座窗戶，把駕駛拉出來，當時正在上班，聽到槍響感覺很可怕，讓他趕快躲起來。桃園龜山今天上演一場警匪追逐戰，46歲許姓女子在桃園區三民路一段與自強路口違規迴轉，被警方攔查不停，警方後開槍射輪胎制止逮人，車上搜出毒品。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／桃園龜山爆警匪追逐！警連開8槍 當場逮到2毒蟲 更多民視新聞報導勞長洪申翰宣示：不會讓勞保倒 「撥補入法」可望三讀李四川稱施政非穿著漂亮 蘇巧慧「高衣Q」回應了高市挺台言論惹怒北京 美智庫曝「中國真正目的」民視影音 ・ 1 天前
NBA》拓荒者主帥畢拉普斯詐賭案拒認罪 近1.6億元交保
拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）現身紐約市布魯克林聯邦法院，對於共謀電信詐欺、共謀洗錢等案件都拒絕認罪，並透過律師否認檢察官所有指控，這兩項罪名最高可判處20年徒刑。現年49歲的畢拉普斯，職業球員生涯戰功彪炳，曾助活塞勇奪總冠軍、榮膺FMVP，被譽「關鍵先生」的他，退休後20自由時報 ・ 1 天前