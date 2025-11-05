查扣太子集團在台詐騙45億！首腦陳志親信辜淑雯遭聲押
〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕從事跨國洗錢及詐欺、博弈犯罪的太子控股集團在台成立多家公司，還將不法所得匯來台灣隱藏。我國與美合作剷除太子集團的跨國性犯罪危害，追查該集團在台資產。檢警調昨日兵分多路搜索，查扣45億不法所得，更拘提集團在台最高幹部王昱棠及陳志親信辜淑雯。台北地檢署認為辜女有羈押的事實及必要性，今向法院聲請羈押禁見。
專案小組調查，台灣太子公司涉利用聯凡等8家空殼公司，斥資38億購入「和平大苑」11戶豪宅與48個車位，藉此隱匿金流；並以台北101成立天旭公司，發展線上博弈賭博。集團被制裁訊息曝光後，在台共犯一度緊急藏放名車。
偵辦人員更查出，該集團在台成立的公司有台灣太子不動產投資、聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣9家，另尼爾創新、天旭國際科技、顥玥數位科技3家公司也為該集團所掌控。
此外，太子集團的觸角也延伸至帛琉，辦案人員懷疑王蕾絢、黃婕、施亭宇3名台灣女子協助太子集團以投資帛琉名義從事賭、詐不法，其中王蕾絢已離境。
檢方昨動員警調人員兵分47路，進行大規模搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等25名集團成員，並將集團二把手辜淑雯等11名被告，移送北檢複訊；辜經檢察官連夜偵訊後，認為其涉犯洗錢防制法、賭博、詐欺及組織犯罪防制條例等罪，有羈押的事實及必要性，今清晨5時30分，向法院聲請羈押禁見。另在台主嫌王昱棠選擇夜間停訊，預計今日上午將送抵北檢複訊。
