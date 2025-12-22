查扣太子集團犯罪所得 32輛豪車進行鑑價作業

太子集團被查扣的34輛豪車，其中有輛限輛版法拉利是登記在1名年輕的葉姓女子(藍上衣、戴帽者)名下。呂志明攝



北檢偵辦柬埔寨太子集團弊案，目前已查扣集團創辦人陳志、台灣領導人李添及集團成員名下豪車34輛，扣除2輛一般代步車外，其餘32輛將委託行政執行署台北分署進行變價拍賣，據了解，變價小組目前正在對32輛進行鑑價，預計在明年(2026)年偵結前，約1、2月間，正式對外公佈進行拍賣。

今(12/22)日下午，檢察官傳喚1名葉姓女子到案，葉女因為名下有1輛原本登記在李添名下的法拉利跑車，檢察官今日以洗錢罪被告傳喚她到案，詢問是否同意將其名下豪車變價拍賣。

據了解，葉女表示，這輛車子是中國籍的崔姓男友送給她的，崔男是李添在台灣的得力助手，葉女認為車子是男友送給她的，她不同意檢方變價拍賣，檢察官在偵訊後諭知請回。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，董事長陳志、台灣領導人李添熱愛蒐集名車，「4大神獸」布卡堤Bugatti Chiron、麥拉倫P1、法拉利LaFerarri、保時捷918 Spyder、布卡堤老爺車和Dior速可達均遭到扣押。資料照。調查局提供

檢察官目前已徵詢所有在台灣的豪車車主，至於陳志及李添名下的豪車，檢察官因為傳拘2人都未到案，已進行公式送達告知。對於不同意變價拍賣的車主，檢察官認為這些豪車都屬於犯罪所得，將依法進行變價拍賣。

這次專案小組查扣的34輛豪車，包括全台只有兩台的1.5億元Bugatti Chiron山豬王、限量法拉利、麥拉倫，不過變價小組要拍賣的豪車只有32輛，據了解，扣除的2輛包括1輛登在台灣太子的toyota alphard公司車，以及登記在李添司機邱子恩名下的福斯轎車。

天旭公司的王姓工程師，10萬元交保。呂志明攝

檢察官今日除了傳喚法拉利的車主葉姓女子到案外，另外也傳喚1名在天旭設計博奕網站介面的工程師王姓女子到案，經檢察官訊後以涉犯詐欺等罪諭知10萬元交保。

王女丈夫得知交保後後立即辦理相關手續，讓身懷六甲的王女火速離開台北地檢署。

