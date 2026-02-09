查扣太子集團50億贓款 北檢將拍賣35輛超跑

臺北地檢署偵辦太子集團案，下月2日將公開拍賣查扣35輛超跑，包括限量BUGATTI（Chiron Sport）、MCLAREN（Senna、P1）、1FERRARI（限量款 Monza SP2、LaFerrari、812 Competizione）等車款。（由北檢提供）

臺北地檢署偵辦太子集團案，下月2日將公開拍賣查扣35輛超跑，包括限量BUGATTI（Chiron Sport）、MCLAREN（Senna、P1）、1FERRARI（限量款 Monza SP2、LaFerrari、812 Competizione）等車款，加上扣押現金與不動產，總值超過50億元。

臺北地檢署偵辦太子集團案，下月2日將公開拍賣查扣35輛超跑，包括限量BUGATTI（Chiron Sport）、MCLAREN（Senna、P1）、1FERRARI（限量款 Monza SP2、LaFerrari、812 Competizione）等車款。（由北檢提供）

臺北地檢署偵辦太子集團案，下月2日將公開拍賣查扣35輛超跑，包括限量BUGATTI（Chiron Sport）、MCLAREN（Senna、P1）、1FERRARI（限量款 Monza SP2、LaFerrari、812 Competizione）等車款。（由北檢提供）

臺北地檢署偵辦太子集團案，下月2日將公開拍賣查扣35輛超跑，包括限量BUGATTI（Chiron Sport）、MCLAREN（Senna、P1）、1FERRARI（限量款 Monza SP2、LaFerrari、812 Competizione）等車款。（由北檢提供）

全案由北檢主任檢察官林彥均與檢察官謝仁豪指揮法務部調查局臺北市調查處、內政部警政署刑事警察局等單位，偵辦太子集團在臺涉嫌洗錢、組織犯罪、賭博等案件。

廣告 廣告

為落實政府「五打七安」及打詐政策，於偵查階段強力清查犯罪所得流向，經向法院聲請扣押裁定獲准，合計查扣該集團名下之不動產 24 筆、銀行帳戶 332 個、各式名車 35 輛及精品等，扣押物價值總計逾新臺幣 50 億元，檢警調偵辦團隊以實際行動達成澈底剝奪該集團享有犯罪所得之目標，實現公義。

北檢表示，為保全扣押物現有之價值，除精品標的已於今(115)年 2月 3 日由行政執行署士林分署順利完成首場拍賣外，為避免扣案名車因長期停放導致價值減損，本署囑託行政執行署臺北分署辦理變價拍賣。

最受矚目的各式超跑、豪華名車拍賣會，正式定於 115年 3 月 2 日（星期一）上午在臺灣警察專科學校（臺北市文山區興隆路 3 段 153 號）舉行。本次拍賣標的共計 33 標，包括 BUGATTI（Chiron Sport）、MCLAREN（Senna、P1）、1FERRARI（限量款 Monza SP2、LaFerrari、812 Competizione）及 ROLLS-ROYCE、PORSCHE 等多款極致罕見之限量超跑與名車。

鑑於拍賣物件眾多且具高價值及高度特殊性，本次活動特別選定於臺灣警察專科學校辦理，俾利安全維護及參與競標民眾鑑賞名車，提高出價意願，並展現政府打詐決心。相關活動與拍賣資訊，請詳參行政執行署臺北分署拍賣。

更多鏡週刊報導

大法官駁火互批誤解 憲法法庭激烈衝突分裂

最高檢法學著作剛柔並濟 首進軍台北國際書展獲好評

藍台中市長提名辦法出爐 黨中央「這句話」卻掀爭議