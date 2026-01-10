查扣200公斤銅條！北市工地遭偷40萬電纜 警逮4人竊盜集團

記者楊忠翰／台北報導

陳男等人潛入北市工地竊取40萬元的電纜線。（圖／翻攝畫面）

台北市1名陳姓慣竊，去年12月間偕同3名同夥，悄悄潛入忠孝東路四段巷內工地，一口氣偷走近40萬元的電纜；警方獲報後展開調查，赫然發現有竊盜集團鎖定工地行竊，日前專案小組兵分五路發動搜索，一舉拘提陳男等4人到案，並查扣約200公斤的銅條等證物，全案訊後依加重竊盜罪嫌移送法辦。

大安分局表示，去年12月6日上午8時許，裘姓男子前往派出所報案，指出他在忠孝東路四段巷內工地的6捆電纜線及下腳料不翼而飛，總計損失約40萬元，警方隨即成立專案小組，並調閱周邊監視器畫面追查，進而確認是竊盜集團所為。

廣告 廣告

去年12月25日清晨5時許，專案小組見時機成熟，兵分五路前往新北市淡水、三芝、新店、土城及台北市中山區等據點搜索，一舉拘提陳男、王男、趙男及鄭男等4人到案，當場查扣約200公斤的銅條、不鏽鋼管及剝皮器等證物。

陳男等人應訊時坦承犯行，並表示自己無業缺錢花用，才會選擇鋌而走險，警方訊後將4人依加重竊盜罪嫌移送法辦，並持續追查贓物流向，以及4人是否涉及其他工地竊案。

陳男等人潛入北市工地竊取40萬元的電纜線。（圖／翻攝畫面）

陳男等人潛入北市工地竊取40萬元的電纜線。（圖／翻攝畫面）

陳男等人潛入北市工地竊取40萬元的電纜線。（圖／翻攝畫面）

陳男等人潛入北市工地竊取40萬元的電纜線。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

認她當乾女兒！女員工陪驗收遭硬上 噁老闆竟喊：一次就好

邊走邊抽！工人走路像喪屍遭盤查 急丟煙彈滅證卻卡水溝

走私54公斤大麻！潛逃泰國簽證到期 毒販被調查局押解返台

怒嗆你不是警察！拍攝值班台偕女用餐 北市男與刑警爆口角

