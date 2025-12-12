查案追撞違停貨車 巡佐殞命

高雄張姓巡佐調車手影像途中，不幸追撞違停貨車，發生車禍殞命。 （記者鐘敏綺／翻攝）

記者鐘敏綺∕高雄報導

高雄新興警分局前金分駐所張姓巡佐，十二日下午欲前往賣場調閱車手影像，途中不慎撞及違停貨車，當場ＯＨＣＡ失去意識，由消防救護人員急救處置後送醫，但仍宣告不治。

據調查，新興警分局前金分駐所張姓巡佐（五十四歲），十二日下午外出辦案，欲前往某賣場調閱車手影像查看活動路線；下午一時十四分，行經三民區建國三路、市中一路交叉路口，撞到柳姓駕駛（三十四歲）違規停放的貨車，發生交通事故，經消防救護人車獲報趕往急救處置後送醫，但仍宣告不治。

事發後，經調查肇禍雙方均無酒駕情事，柳男駕駛偵訊後，被警方依過失致死罪嫌移送法辦。

據指出，張姓巡佐於民國七十九年畢業從警以來，幾乎年年考績均為甲等，一０九年調至新興警分局服務，表現優異；他一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，對這次意外事故，新興警分局同仁均相當不捨，正全力協助家屬完成治喪工作。