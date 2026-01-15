查無不明資金及組織 北檢確認張文「單獨長期策劃」無共犯

1219張文北捷隨機攻擊案件今（15）日偵結，台北地檢署下午舉辦記者會公布調查結果，北檢說明，根據張文金流、通聯記錄以及相關監視器影像，皆無發現有其他共犯或組織，且在處理網路、大眾運輸系統或公眾場所恐嚇及危害公眾安全等相關案件，調查後也都與本案犯行沒有關聯，因此認定張文屬於單獨犯案。

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺指出，張文自109年起資金來源僅來自於母親及其薪資所得等，總金額共198萬6961元，查無其他不明資金來源，且被告自112年8月28日將中華郵政及元大銀行帳戶內款項全數提領後，在114年12月19日案發前，統計被告可動用資金共計有96萬7438元，其中也包含政府普發的現金1萬元。

廣告 廣告

張文於112年8月28日至犯案當天的資金收支情形。圖／台視新聞

針對在此期間張文資金的支出情形，北檢表示，除了於114年1月12、13日分別匯款支付共4萬8200元，購入軍用仿真煙霧之外，張文購買本案主要犯罪所用之物合計3萬7563元，包含刀具、製作汽油彈用品，以及防毒面具、戰術手套等物，均自網路購物平台露天拍賣及蝦皮網站購入。

此外，張文在112年8月29日至114年12月支出房租30萬1108元、押金3萬4000元，其他自網路購物貨到付款的現金支出1969元、中華郵政VISA金融卡消費支出計16萬6786元、於公園路租屋處扣押剩餘的現金1434元，其餘37萬6378元應是他在112年8月29日至114年12月19日失業期間的個人生活支出，平均每日約445.9元，顯見張文手頭資金足以負擔本案犯行，應無需他人再行支應，也未見有組織、共犯挹注情形。

北檢調閱監視器影像、車辨紀錄、YouBike以及悠遊卡的使用紀錄，均為張文單獨一人，查無其他共犯身影，而且張文電話的通聯紀錄、所使用通訊軟體或社群帳號Line、Facebook、Discord、Reddit等，均未見明顯發文、互動或持續對話，查無與其他組織或共犯聯繫。

至於張文Google帳號雲端文件所存的攻擊計畫書，北檢調查發現，自114年10月5日創建，並反覆編輯直至114年12月16日止，檢視及編輯紀錄共計61筆，不過該文件「存取權限」與「編輯紀錄」均為張文個人所申請的單一帳號，未見有將該攻擊計畫文件分享他人共用的情況，因此能夠認定本案的犯行均為他個人自行單獨長期籌備策劃犯案，顯然並非受到犯罪組織、宗教、境外勢力或其他共犯指示、教唆或動員所致。

另外，在本案發生後，台灣高等檢察署立即成立「督導應變小組」，並責成全國各地檢署成立「防範危害公眾攻擊應變小組」，專責處理涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，即時啟動通報及應處作為，不過到115年1月14日止，各地檢署偵辦相關案件共51件，尚查無與本案被告有所關聯。

北檢也向法務部調查局及內政部警政署刑事警察局洽詢，自114年12月19日至115年1月14日止，全國各地因模仿本案所衍生的預告暴力、散布假訊息等相關貼文或留言案件，合計有198件，目前也查無與本案被告有關，更加證明張文犯行屬於單獨長期籌備策劃，並未有其他組織及共犯成員參與。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

張文涉八罪已身亡不起訴偵結 動機為「高度計畫性的表達式犯罪」

張文墜樓確認是「自殺」非想脫逃！ 北檢：誠品南西就是最終站

張文「1219無差別攻擊案」今偵結 北檢下午2點公開說明